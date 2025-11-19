調查：千萬富翁增至近40萬人 身家中位數達2050萬

受惠於多元化投資、樓市好轉，有調查發現，本港的千萬富翁人口微增，由去年39萬人升至約39.5萬，佔21至79歲人口約7%，即香港每14個人便有一人是千萬富翁；總資產淨值中位數為2,050萬元，當中流動資產中位數則為1,000萬元。千萬富翁的首次置業平均年齡為33歲，累積到首個100萬元的平均年齡為34歲。發表調查的花旗香港指，超級富裕群體在投資和跨代財富傳承方面，採取了更精密的部署。

「香港千萬富翁調查報告2025」調查訪問了2,600名香港居民並根據調查報告結果推算出，今年本港千萬富翁，即擁有逾1,000萬元總資產淨值(包括自住物業，但不含未償還按揭貸款)及至少100萬元流動資產的人士，人口增至約39.5萬人；平均年齡55歲。

