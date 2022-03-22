調查：半數兒童曾被體罰  一成遭父母威脅斷絕關係

虐兒事件一宗都嫌多！防止虐待兒童會調查於去年11月至今年1月，以問卷訪問677名6至17歲兒童及青少年，以及470名父母或照顧者。49％兒童稱總是或經常受體罰，45%稱父母或照顧者曾講令其感傷害的說話。與此同時，六成受訪父母或照顧者表示，過去曾體罰兒童，當中近八成人表示自己兒時亦曾被父母或照顧者以教導為由施以體罰，顯示體罰會「代代相傳」。
另外，16%兒童稱曾遭父母或照顧者威脅與其斷絕關係，或不再理會他們，近三成父母或照顧者承認曾作類似威嚇。該會稱，若親子關係涉及要脅或威嚇言語，會令兒童產生恐懼情緒，他們因害怕而被逼服從，嚴重破壞親子間信任及安全感。
調查亦指，有34%兒童表示不知道或不確定何謂心理傷害，47%兒童認為自己有或不確定是否遭受心理傷害。防止虐待兒童會認為，調查反映大眾對心理傷害的認知及理解不足，令潛在構成心理傷害的不良親子互動模式未被覺察及正視，長遠對兒童心理健康將構成傷害，甚至妨礙預防虐兒工作的推展。
倡全面禁止體罰
防止虐待兒童會建議，政府應全面立法禁止包括家庭內的體罰，並加強家長教育課程，教授正面管教方法。該會又建議為學校教職員提供培訓，提升他們對辨識兒童心理傷害或虐待的意識和技巧，以及早介入及支援有關兒童及家庭。該會提醒父母及照顧者認識何謂心理傷害，如遇管教問題應向專業人士求助。