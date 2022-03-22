調查：半數兒童曾被體罰  一成遭父母威脅斷絕關係

虐兒事件一宗都嫌多！防止虐待兒童會調查於去年11月至今年1月，以問卷訪問677名6至17歲兒童及青少年，以及470名父母或照顧者。49％兒童稱總是或經常受體罰，45%稱父母或照顧者曾講令其感傷害的說話。與此同時，六成受訪父母或照顧者表示，過去曾體罰兒童，當中近八成人表示自己兒時亦曾被父母或照顧者以教導為由施以體罰，顯示體罰會「代代相傳」。

另外，16%兒童稱曾遭父母或照顧者威脅與其斷絕關係，或不再理會他們，近三成父母或照顧者承認曾作類似威嚇。該會稱，若親子關係涉及要脅或威嚇言語，會令兒童產生恐懼情緒，他們因害怕而被逼服從，嚴重破壞親子間信任及安全感。