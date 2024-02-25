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2024-02-25 22:08:27

調查：四成七市民擔憂政府財政穩定性 逾七成冀推電費補貼 退稅 增免稅額

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調查：四成七市民擔憂政府財政穩定性 逾七成冀推電費補貼 退稅 增免稅額(資料圖片)

調查：四成七市民擔憂政府財政穩定性 逾七成冀推電費補貼 退稅 增免稅額(資料圖片)

財政司長陳茂波將於本周三(28日)發表新一份《財政預算案》，社會上就應否派糖意見不一，亦非常關注政府財政狀況香港研究協會民調今日(25日)發表市民對202425年度財政預算案的期望調查，發現有四成七受訪者「擔心」政府財政的穩定性較去年大幅上升兩成四市民支持節流措施多於財政開源；另外，逾七成市民冀推電費補貼、退稅及增免稅額。香港研究協會負責人建議財政司司長在草擬財政預算案時積極回應社會各界的訴求平衡市民短期生活壓力及社會長遠發展所需同時為提高香港競爭力給予財政支援以推動香港經濟及社會可持續發展

香港研究協會就此於2222日展開全港隨機抽樣電話訪問成功訪問了1,056名十八歲或以上市民以了解市民對本年度預算案的期望調查亦透過與過去同類調查結果作比較以進一步了解市民對預算案期望的變化研究。就財政司司長預計23-24年度財政赤字將會超過1000調查發現有四成七受訪者「擔心」政府財政的穩定性較去年大幅上升兩成四而表示「不擔心」的佔四成四（-19%「不知道」及「無意見」的則共佔百分之九（-4%反映市民對政府財政狀況憂慮加深

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為保持政府財政穩健最多受訪者贊成「政府減少1%經常開支」（80%隨後依次為「公務員編制零增長」（55%「開徵新稅項」（39%）及「增加公共服務收費」（24%顯示市民更傾向以節流方式來改善政府財政而非選擇開源的方式

逾七成市民冀推電費補貼

至於各項「派糖」措施，最多受訪者認為應該推出「電費補貼」（73%其餘依次為「退稅」（72%）「增加免稅額」（71%「寬免差餉地租」（67%「向申領各類津貼的人士發放額外款項」（54%）及「公屋免租」（49%），而認為「不應該」的比例介乎兩成一至四成二，相關比例皆較去年上升認為「不知道／很難說／無意見」的比例則介乎百分之六至九至於「派糖」措施的總開支，四成二（+5%）受訪者表示應「增加」表示「維持不變」的有三成二（-6%「減少」的佔兩成（+1%而表示「無所謂」及「無意見」則共佔百分之六（+1%以上結果反映市民對預算案紓困措施有一定期望，惟需求的迫切程度有所下降

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調查發現有五成一（-16%）受訪者表示預算案應優先「推出短期紓困措施」表示應優先「為社會長遠發展作投資」的佔三成九（+14%兩者差距五年來最小顯示市民對推出紓困措施的訴求明顯降溫，相信與社會全面復常及政府財赤降低了市民的期望有關。而表示「其他」、「不知道」和「無意見」的共佔一成（+1%

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