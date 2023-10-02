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2023-10-02 14:46:00

調查：大學學歷人士收入有所改善 水平相當於1997年

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調查：大學學歷人士收入有所改善 水平相當於1997年

調查：大學學歷人士收入有所改善 水平相當於1997年

新青年論壇早前就大學學歷人士的收入進行調查，發現年輕世代的收入較過去有所改善，20-24歲人士的初入職收入中位數在去年達17,424元，已相當於1997年的水平；較之前的25-29歲人士的15,856元，上升1,568元。

組織早前根據統計處的數據，分析本港1987至2022年間，綜合住戶統計調查中，以每5年劃分具有大學學歷人士的收入數據，了解不同年代具有大學學歷的全職人士之收入差異。研究發現，本港擁有大學學歷的勞工比例持續上升，當中20至24歲擁有大學學歷的比例由第7代(25-29歲人士)的41.5%上升至第8代(20-24歲人士)的53%，上升11.5%，意味更多大學畢業生需從事低技能勞工；從事低技能職位的大學勞工從2002年的56,000人，增長至2022年的169,000人，升幅為2倍，當中2018年更高達16.8%，達歷史新高，去年數字則輕微下跌至15.7%。

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雖然低技能職位的大學學歷勞工比例於近年有輕微下降，惟在2021年及2022年的比例有所回升，新青年論壇形容情況不容樂觀，指有關數字在未來隨整體經濟環境不明朗，仍有可能持續攀升。新青年論壇召集人鄧詠駿認為，特區政府應努力發掘更多不同工種予大學畢業生，如文化類工作，他舉例指近年本港大力推動位於西九文化區的M+博物館等，增設博物管管理職位，擴展更多不同類型的工作機會。

建議大學畢業生考慮在大灣區發展

幹事趙偉亦表示，由於美國加息以及中國經濟轉型等因素，香港經濟恐怕不能獨善其身；大大增加初入職場的大學學歷勞工的挑戰，收入增速估計難以持續，他又建議大學畢業生未來可考慮在大灣區發展。

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