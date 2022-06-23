調查：大專畢業生最擔心就業問題 六成人願意到內地工作

大灣區教育資源中心聯同香港傑出專上學生服務協會，以及香港新興科技教育協會等機構，在上月起以網上問卷調查方式，成功向522名大專生訪問，以了解對就業、創業及實習三方面的看法。一項大專生調查發現，現時最多人擔心日後就業問題，並對就業前景不樂觀，同時調查顯示六成受訪者有意回內地就業。

大灣區教育資源中心聯同香港傑出專上學生服務協會、香港新興科技教育協會等於5月8日至6月8日期間以網上問卷形式進行，共獲552名大專生回覆，涵蓋副學位至博士學生。

超過六成受訪者願意到內地就業

六成受訪者表示最關心就業問題，若以1分最不擔憂、7分最擔憂就業問題計算，整體受訪者平均評分為5分，反映受訪者對就業市場不樂觀。他們最希望在四個行業工作：分別是「文化/傳媒/體育/娛樂」（10%）、「醫護衞生/製藥/社會護理服務」（10%）、「金融服務」（8%）及「教育及培訓」（8%）。

另外，超過六成人表示願意往內地城市就業，主要原因是內地較多工作機會；其餘不願意往內地城市就業的受訪者，表示留在香港就業、需留在香港照顧家人、不適應內地工作及生活環境是主要考量因素。

深圳成畢業生創業首選

調查結果又顯示，超過一半受訪者表示會選擇畢業後創業，首選創業城市為深圳（22%），其次為北京/上海（20%），香港則排第3（19%）；接近65%受訪者渴望有實習機會，更有超過5成人表示希望到內地實習，最多人選擇到大灣區實習（33%）；最希望實習的內地城市前三位分別為深圳（19%），北京/上海（15%）及廣州（10%）。

此外，三成多受訪者認為特區政府提供足夠政策及資源以支持香港青年實習。機構提出多項建議予新一屆政府，包括加強與青年人的全面溝通及青年政策的宣傳；增撥資源發展大灣區實習計劃，以及制定更多便利高科技企業的政策措施等。

