調查︰天台平台戶室溫高室外6度 逾五成不適切居所住戶曾有中暑徵狀

本港7月異常炎熱，天文台月內共有21日須發出酷熱天氣警告。有調查發現，包括閣樓劏房等「天台/平台戶」錄得最高達攝氏36.4度，比室外溫度高出6.2度，體感溫度最高達42.8度；五成以上不適居所住戶曾有中暑徵狀，當中以工廈劏房戶比率最高，達八成半。組織估計與單位通風及大廈空氣流通問題有關；建議將氣候脆弱性納入劏房的最低標準評估，並制定相應的隔熱、通風及製冷措施。 葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合於7月2至25日調查30個居於葵涌區不適切居所，包括7戶一般劏房、7戶工廈劏房、4戶天台屋、2戶平台劏房、3戶閣樓劏房，以及7戶過渡性房屋(組合屋)的住戶。於調查期間天文台錄得的平均室外溫度為30.2度，各類型居所之平均溫度介乎28.94至31.53度，最高值來自「天台/平台戶」達36.4度。各居所類型錄得的最高體感溫度介乎38.2至42.78度，最高值屬「天台/平台戶」，達42.78度，達「危險級別」(體感溫度40至50度)。

居住社會房屋的阿成稱，以前住劏房，一到夏天「間房又熱又焗」，熱氣至晚上8點仍「焗住係屋內」，每晚要等待至10時後才回家；現在搬到社會房屋，環境大大改善，可以打開窗門通風，有新鮮空氣流入屋內，身體健康都得以改善。 85.7%工廈劏房戶曾現中暑徵狀 身處室內，若通風欠佳仍會使熱能累積，濕氣無法散去，影響人體散熱功能，易有不適，包括氣喘、口乾、頭痛、頭暈及作嘔、大量出汗及抽筋、以及體溫過高等，均屬於前期中暑或中暑時出現的徵狀。按居所類型，住戶出現上述不適症狀比率最高的為工廈劏房，高達85.7%；其次為一般劏房(71.4%)及天台/平台戶(54.6%)。最低的為為社會房屋(組合屋)，不適比例為42.9%。

組織指，工廈劏房的中暑機率較高，原因或許與單位通風及大廈空氣流通問題有關。至於天台/平台戶因溫度過高，大部分住戶於最炎熱時需要離開居所避暑，同時避免中暑，推測是這個原因令不適率低於工廈。 組織指，政府「解決劏房問題工作組」訂立一系列準則以取締劣質劏房時，須確保所有住屋的環境衛生、通風及照明符合建築物條例，如有足夠的窗戶，要有獨立廚廁；政府應將「氣候脆弱性」(描述人類或生態系統受到氣候變化影響的程度)納入劏房的最低標準評估，並制定相應的隔熱、通風及製冷措施。如果未能符合標準，相關劏房應該取締。