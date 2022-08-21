調查：孩童上網課欠專注 逾五成人與子女衝突增

疫情持續逾兩年，家長和孩子長時間逗留在家抗疫，雙方的情緒難免受影響。香港路德會社會服務處轄下的綜合青少年服務中心組和兒童及家庭服務組組成的家庭策發工作小組於今年8月1日至8日期間，以網上問卷形式向家長進行一項關於「親子快樂指數」調查，共獲683位家長回應，希望透過調查了解家長和子女在疫情下的相處模式。

結果顯示，有54.3%家長指疫情後孩子在家上網課，增加了與孩子的衝突，當中有73.8%人發生衝突的原因是孩子不專心上網課，有48.6%人是因為孩子心散及無心向學，48.4%人則因為孩子只顧玩電子產品，亦有30.8%人因為孩子作息時間混亂而起衝突。此外，有36.2%人認為疫情有令家長與孩子的關係變差，當中的人認為關係變差的原因，首三位依次為︰孩子學業問題(51.8%)、自己情緒控制問題(44.5%)，以及工作/生活的壓力(40.5%)。

家長疫下變「全科老師」嘆壓力大

莊太分別育有一名就讀小二的女兒小晴及約半歲的兒子，於疫情嚴峻期間，小晴上課模式由實體轉成網課，莊太發現女兒上網課時容易分心，「經常轉動椅子、老師向她提問時又不回應，自己當下心情便容易變得急燥，有時會忍不住立即在旁細聲提醒女兒要專心上課。」小睛因而覺得煩躁，上網課時故意大力把書本扔在書桌上向媽媽表示不滿。莊太坦言，雖然知道女兒有不滿，但又擔心她跟不上學習進度，尤其她上完網課後，經常遇到功課難題，自己要變成「全科老師」教她功課，感到壓力很大，自己不能適時平伏心情便會責罵女兒不專心上課，令親子關係變差。

莊太透過與社工傾談，漸漸明白打罵未必是有效幫助女兒網上學習，自己亦反省先處理自己的情緒才能找對方法引導女兒，她亦學懂放手讓女兒自己做功課後，直接交給老師批改，而小晴遇到改正時亦明白自己要有責任留心上課。莊太表示：「眼見小晴認真改正功課時，自己亦多讚賞小晴，漸漸發覺彼此關係變得和諧，女兒亦更願意與自己講出困難。」