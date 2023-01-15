調查｜學業家長態度致兒童負面情緒 專家倡用接納代替說教

女青「家長處理兒童情緒方法」調查顯示，孩子對父母的關心印象不深刻，建議父母多用身體接觸及聆聽孩子的心聲。

香港基督教女青年會在去年6月至8月以問卷訪問1,362 對家長及其孩子，兒童年齡由6至13 歲，發現兒童的負面情緒主要跟學業及家長態度有關；有家長承認會用負面的行動或說話去處理孩子情緒，但即使用正面的行動或說話去處理，孩子都未必感受到。

調查結果顯示，有57%受訪兒童表示負面情緒源自「考試測驗壓力」，另外46%表示是「家長責罵自己」，38%說是由於「功課繁重」，另有37%指是因為「家長要求太多」。

非所有兒童收到父母善意

當家長遇到孩子的情緒問題時，受訪家長表示較多用正面方式處理，以疏導孩子負面情緒，但並非所有兒童都接收到父母的善意，反指父母們並沒有做，例如 93%家長表示有「聆聽孩子的感受」，但只有55%的子女說父母有做。

另外，52%受訪家長認為「批評或教訓」有效處理孩子的情緒，但有59%兒童表示聽後感到傷心，49%感到失落，46%感到憤怒及36%感到不甘心。

兒童多期望家長聆聽感受

至於兒童期望家長處理子女情緒的方法，較多希望聆聽其感受，比率達71%；其次為得到擁抱(59%)、給予抒發的空間(57%)、感到被了解(56%)及購買喜歡的食物或玩具(54%)。

受訪媽媽： 曾為 女兒溫習不專心開火

小雪媽媽（化名）表示，在女兒二年級時母女關係極差，因為女兒溫習時極不專心，令她曾經向女兒開火：「再這樣下去，你連乞丐都沒有機會做！」她在兩年後跟女兒的一次談話中，才知道原來女兒幾年後仍然記著這句話及生她的氣。

在親友及社工的輔導下，小雪媽媽已明白要調節自己對女兒學業的期望，現在改為專注培育她的強項游泳，每日亦會跟女兒擁抱，關係十分融洽。