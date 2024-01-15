調查：小學生假日花6小時玩電子產品 專家促與子女協商每天時限

智能電話、平板電腦等電子產品出現後，不少父母都會用「電子奶嘴」安撫孩子，久而久之令他們沉迷其中。有調查發現，小學生使用電子產品的時間，與家長使用的時間成正比；家長使用1小時，兒童就會使用2小時4分鐘。專家建議家長為兒童建立規範；如不想子女沉迷，自己就應做好榜樣，減少用電子產品娛樂、多花時間參與家庭活動，同時避免過早為幼童提供「電子奶嘴」。

香港基督教女青年會在去年7至10月期間，以問卷方式訪問773位小學生的父母、祖父母及監護人，了解小學生使用電子產品時間情況。結果顯示，66%初小生(小一至三)及89.1%高小生(小四至六)擁有自己的電子產品，其中最常見用作「觀看網絡影片」，達81.7%，用來「打機」的亦有60%。