熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-15 04:30:28
日報

調查：小學生假日花6小時玩電子產品 專家促與子女協商每天時限

分享：
電子產品

使用智能電話等電子產品，已成為兒童日常一部分。(林靄怡攝)

電子產品

郭義聰(左)建議家長使用電子產品時以身作則。(林靄怡攝)

智能電話、平板電腦等電子產品出現後，不少父母都會用「電子奶嘴」安撫孩子，久而久之令他們沉迷其中。有調查發現，小學生使用電子產品的時間，與家長使用的時間成正比；家長使用1小時，兒童就會使用2小時4分鐘。專家建議家長為兒童建立規範；如不想子女沉迷，自己就應做好榜樣，減少用電子產品娛樂、多花時間參與家庭活動，同時避免過早為幼童提供「電子奶嘴」。

香港基督教女青年會在去年7至10月期間，以問卷方式訪問773位小學生的父母、祖父母及監護人，了解小學生使用電子產品時間情況。結果顯示，66%初小生(小一至三)及89.1%高小生(小四至六)擁有自己的電子產品，其中最常見用作「觀看網絡影片」，達81.7%，用來「打機」的亦有60%。

除學習用途以外，小學生日常平均花4小時使用電腦、手機及平板電腦等電子產品，而假日使用時間更大增至平均6小時，遠高於衛生署建議，即小學生每天不應花多於2小時使用電子產品作娛樂用途的指標。

每位家長遇上孩子「成日打機」時，或會採取「收手機」的強硬手段。有過半的受訪家長表示會沒收電子產品處理兒童沉迷問題，另外亦有人用責罵(30.3%)、關掉Wi-Fi(18.8%)；只有10.6%家長會提醒，5.4%家長會協商。

逾半家長曾因電子產品釀衝突

女青總主任(青年及社區服務)郭義聰引述結果指，有50.1%家長，曾因電子產品的使用而發生親子衝突，強調家長使用強硬方式令兒童不接觸電子產品只會引來更多衝突。他建議家長為兒童建立規範，例如與兒童協商每日使用時間，假日亦應多花時間與兒童外出，參與家庭活動，家長亦應避免過早讓兒童接觸電子產品，應該用圖書、玩具等取代電子產品。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受