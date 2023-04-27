調查：居劏房長者交租佔收入41%　扣除租金後僅餘1000元生活

「葵涌劏房居民大聯盟」近日的對不適切居所長者進行調查，發現不適切居所長者的租金平均數約為4,300元，比公屋與獨立單位居所的基層長者，平均約2,200元的租金中位數，高近一倍。更值得關注的是，不適切居所長者的租金平均值，佔其家庭收入平均值高達約41%，但公屋與獨立單位基層長者的租金平均值，只佔其家庭收入約12%。

劏房戶：每月生活費只有1,000元

今年66歲的獨居劏房的街坊陳太(化名)透露，扣除租金開支後，每月生活費只有1,000元。她表示：「每月的醫療開支只有2、300蚊，金額唔夠應付醫療需要。有病唯有去急診室，一等就大半日。」陳太解釋，如果因病前往醫院，他們便必須要請假，但收入同時會減少，因此，他們更認同在基層社區，增加社區藥房，節省他們的時間，避免請假和收入減少。她又續指，「依家去私家診所洗牙同補牙價錢好貴，所以政府能夠增加資助金額，應付牙科保健醫療開支。」