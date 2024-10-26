調查：居民對房委會街巿滿意度僅4.3分 最低分是長青邨

監察公共屋邨福利規劃聯盟於上月至本月進行問卷調查，收集全港逾40條屋邨共700份問卷，期望了解公屋居民對房委會街巿的滿意度及意見。整體街市滿意度10分滿分中，只有4.3分，屬不合格，最低分的兩條「一分屋邨」是麗瑤邨及長青邨，分別是1.7及1.2分。 屋邨街市滿意度不合格 聯盟收集到來自全港屋邨街市共700份問卷，整體對於街市滿意度為4.3分。以收集得超過20份問卷的7條屋邨當中（包括安蔭邨、麗瑤邨、白田邨、洪福邨、長青邨、皇后山邨及荔景邨），皇后山邨及荔景邨分別有5.3分及5.2分；最低分的兩條「一分屋邨」是麗瑤邨及長青邨，分別是1.7及1.2分。可見受訪者對於屋邨街市回應生活需要上並不滿意。

調查數據顯示，接近80%受訪居民認為公共屋邨街市相比鄰近地區的街市貨物價格偏貴，其中超過一半居民表示較為昂貴（53.3%），而大約25%居民表示昂貴很多。只有低於3%的受訪居民認為相比鄰近地區的街市貨物價格便宜。荔景邨居民王先生表示「冇人去租，愈嚟愈冇競爭力，貨物少，價格自然貴！」皇后山邨居民Vicki亦表示，鄰近無任何其他屋邨街市，「最近嘅聯和墟街市都要行25分鐘，獨市都做唔住，來回九龍買餸4個鐘計埋車費都平過喺皇后山買。」

公共屋邨街市貨物種類不足 在收集到超過20份問卷的7條屋邨中，以貨物種類滿意度10分為滿分，總分只錄得3.5分，其中安蔭邨、麗瑤邨、長青邨、白田邨更分別只有1.1至1.6分。居民以「十室九空」、「選擇少」等描述部分街市。麗瑤邨居民胡先生表示「成個街市得一檔凍肉同一檔菜檔，條屋邨有2萬人，但個街市得2檔會開舖，老人家根本冇得選擇，魚又冇，肉又冇，其實小市民要求唔多，只係希望有條魚買、有嚿肉買，有基本選擇。」 聯盟認為房委會可參考現時部分外判街市進行的購物優惠，以鼓勵居民於屋邨街市消費，提高營業額。此舉可同時鼓勵更多投資者考慮經營屋邨街市的店舖。愈多商舖，也是鼓勵居民於屋邨街市購物的誘因，建立良好的循環。

街市的環境滿意程度尚待改善 受訪居民對於街市環境 ，10分滿分中只是給予5.2分。舊式街市長青商場平均分數只錄得1.5分，除了因該街市沒有冷氣設備外，垃圾房及公廁的位置亦設計於街市內，蔬菜檔、肉檔與垃圾房於10米範圍內，垃圾房本身的設計亦沒有密封，因此有街坊反映即使有肉檔及蔬菜檔亦不敢購買。