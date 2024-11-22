調查：年輕人性態度趨開放 安全意識低 逾半人性行為間歇採預防措施 增染HIV風險

年輕人往往覺得很多疾病都離自己很遠，但主要HIV感染群正正是20至39歲人士，佔約六成個案。最新調查發現，年輕人性態度較以往開放，惟安全性行為及HIV定期檢測意識薄弱，對愛滋病(AIDS)亦存在謬誤，或會增加有關感染風險。 本港目前有逾萬人感染HIV病毒，近年新增感染人數呈下降趨勢，惟20至39歲年輕人是最主要的感染群組。為了解年輕人，尤其大專生對愛滋病的認知，大專同直聯盟與香港愛滋病基金會發起「性健康及HIV知識與態度調查」，合共收到530份有效回覆，當中約八成為15至25歲人士。

少數人有10個或以上性伴侶 結果發現年輕人性傾向趨多元化，約半數(56.6%)為異性戀；而雙性戀(14.3%)、同性戀(12.8%)及泛性戀(3.8%)合共佔約三成；202名已有性伴侶的受訪者中，四分一曾擁有4個或以上性伴侶，有10個以上亦佔約一成。香港愛滋病基金會服務委員會副主席、感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，「逾半數人(52%)進行性行為時僅間歇採用預防措施，16.3%更完全沒有預防措施；性伴侶數目愈多，沒有恆常採取預防措施比例愈高，反映年輕人對安全性行為意識薄弱，令感染HIV風險增加。」73.8%有性經驗的受訪者未曾進行HIV檢測，即使風險較高的男男性接觸者、曾光顧性服務、有4名性伴侶或以上等人士，也有64.3%在過去一年沒有做HIV檢測，缺乏定期檢查意識。 感染HIV不等於患愛滋 不少人會混淆感染HIV及患上愛滋病，林緯遜解釋，「HIV即人類免疫缺乏病毒，會破壞免疫系統，主要透過性接觸傳播。而愛滋病為後天免疫力缺乏症，當HIV感染者因抵抗力下降，身體出現嚴重併發症的階段，才稱為愛滋病。」 林偉遜續指，所有曾進行性行為人士應最少做一次HIV檢查，高危人士更應每6至12個月檢查一次。「最重要是，無論HIV感染或者愛滋病都有藥可控，已經不是絕症，每日一粒抗病毒藥物，大部分感染者都可有效抑制病毒，達到U=U(測不到=傳不到)狀態，有助阻止疾病傳播；HIV感染者亦可維持生活質素，壽命與一般人相若。」

籲推行全面性教育 保障性健康，性教育相當重要，但是受訪者認為學校在多個方面的性教育內容都不足夠，例如情緒與情感教育(88.6%)、性歡愉與性滿足(83.9%)等。性/別研究學者黃鈺螢博士指出，在學校推行全面性教育及推廣正面性態度很重要，「性是人類生命中健康的一部分，性教育應幫助年輕人理解、接受及回應自己的性需要，了解自己的性健康狀況；擁有正面性態度，性伴侶之間能坦白溝通、尊重雙方意願，才可有效保障性健康。」 性觀念開放 性教育落後 對於推廣愛滋病教育，香港愛滋病基金會總幹事黃文達認為面對不少困難，「香港人性觀念開放，但性教育卻落後保守。除了忌諱公開討論外，年輕人在學校得不到正確資訊，便會自行上網搜尋，或造成錯誤觀念。」大專同直聯盟執行委員會委員Thomas希望學校將全面性教育納入常規課程，助年輕人取得正確性知識。