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2023-11-07 16:30:00

調查：料明年香港僱員加薪4%　年內本港薪酬增長率遠高於新加坡

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ECA調查料明年香港僱員加薪4%，年內本港薪酬增長率遠高於新加坡。

ECA調查料明年香港僱員加薪4%，年內本港薪酬增長率遠高於新加坡。

打工仔一向最著緊加薪幅度，有機構就薪酬趨勢進行調查，發現於2023年，本港僱員實際薪酬增長再次領先於全亞太地區，甚至遠高於新加坡。同時，亦預期在2024年，本港僱員的薪酬將平均增長4%，意味香港打工作平均獲加薪約4%，與2023年相若。

ECA調查料明年香港僱員加薪4%，年內本港薪酬增長率遠高於新加坡。(ECA) 調查：料明年香港僱員加薪4%，年內本港薪酬增長率遠高於新加坡。(ECA)

香港僱員薪酬增長仍遠高於新加坡

ECA International（ECA）最新公布「薪酬趨勢調查報告」結果顯示，本港僱員在2023年間，名義上的薪酬增長為4%，並預計在明年將維持相同增幅，而與亞太地區及全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地低於平均水平的通脹率，使明年的實際薪酬將持續地增長。儘管如此，在考慮到明年的通脹率預計達至2.3%，香港僱員的實際薪酬增長將為1.7%，仍然低於亞太地區的平均水平2.2%。

儘管本港薪酬增長低於亞太地區的平均水平，但仍較競爭對手新加坡為高。ECA International亞洲區域總經理夏力信表示，綜觀2023年，香港的名義薪酬增長一如所料在今年反彈至疫情前的水平。夏力信指，雖然2023年香港的實際薪酬增長在亞太地區排名居中，但增長仍遠高於新加坡，他解釋，因新加坡僱員2023年的實際薪酬錄得1.5%的下降。

歐洲薪酬增長落後全球其他地區

今年亞太地區的實際薪酬增長亦再次超越全球其他地區，ECA International報告指，從全球實際薪酬增長最高的12個地區中，亞太地區就已佔據9席。其中，內地於亞太區十大實際薪酬預測增長中排名第三位，因其通脹率在亞太地區中最低，僅為0.7%；至於印度及印尼則排行第一及第二位。而在歐洲方面，其實際薪酬增長方面仍落後於全球其他地區。

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