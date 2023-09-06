調查︰暑熱指引生效 七成受訪工友僱主從未通知有關警告生效的消息 (資料圖片)

勞工處於今年5月更新了《預防工作時中暑指引》（下稱《指引》），旨在加强保障僱員的職業健康。不過，綠色和平聯同香港天主教勞工事務委員會在8月進行的《酷熱天氣對戶外工友的健康影響》問卷調查發現，在新《指引》生效後的逾3個月期間，仍有超過六成戶外工友於工作期間曾出現中暑徵狀，當中逾半出現徵狀的頻率更達每週至少一次。然而，調查發現超過四成受訪工友（43.1%）不曾在工作暑熱警告期間獲得額外休息，其中超過七成（75.5%）更表示僱主從未通知他們有關警告生效的消息。

訪問共123名建造業工人和外判清潔工 逾半每週至少一次感不適

為了解戶外工友在酷熱天氣下承受的健康風險，及他們是否受《指引》保障，綠色和平聯同香港天主教勞工事務委員會在今年8月首三個星期以問卷調查形式，訪問共123名建造業工人和食環署外判清潔工人。

調查結果顯示，接近全部工友（98.4%）同意或非常同意近年香港天氣愈來愈熱；超過六成（61.7%）在新《指引》實施後的三個月，在工作期間仍然曾經出現熱疾病症狀，主要包括暈眩、體力不支、呼吸困難、氣喘、心跳加速等，當中更有逾半曾感不適的工友（53.9%）每週至少一次出現上述症狀。