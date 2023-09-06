調查︰暑熱指引生效 七成受訪工友僱主從未通知有關警告生效的消息

勞工處於今年5月更新了《預防工作時中暑指引》（下稱《指引》），旨在加强保障僱員的職業健康。不過，綠色和平聯同香港天主教勞工事務委員會在8月進行的《酷熱天氣對戶外工友的健康影響》問卷調查發現，在新《指引》生效後的逾3個月期間，仍有超過六成戶外工友於工作期間曾出現中暑徵狀，當中逾半出現徵狀的頻率更達每週至少一次。然而，調查發現超過四成受訪工友（43.1%）不曾在工作暑熱警告期間獲得額外休息，其中超過七成（75.5%）更表示僱主從未通知他們有關警告生效的消息。
訪問共123名建造業工人和外判清潔工 逾半每週至少一次感不適
為了解戶外工友在酷熱天氣下承受的健康風險，及他們是否受《指引》保障，綠色和平聯同香港天主教勞工事務委員會在今年8月首三個星期以問卷調查形式，訪問共123名建造業工人和食環署外判清潔工人。
調查結果顯示，接近全部工友（98.4%）同意或非常同意近年香港天氣愈來愈熱；超過六成（61.7%）在新《指引》實施後的三個月，在工作期間仍然曾經出現熱疾病症狀，主要包括暈眩、體力不支、呼吸困難、氣喘、心跳加速等，當中更有逾半曾感不適的工友（53.9%）每週至少一次出現上述症狀。
工友沒獲得僱主防中暑措施 沒獲休息受訪者熱疾病症狀多達5個或以上
另外，根據現行《指引》，僱主在工作暑熱警告下應安排一系列防中暑措施。然而，不少受訪工友均表示沒獲得相關措施，例如無提供防曬手袖（76.4%）、闊邊防曬帽（56.1%）、便攜式風扇（52.8%）等；僅有受法例規管的「提供足夠飲用水」獲大多受訪工友（80.5%）表示僱主有提供。
在工作暑熱警告生效時，沒獲休息的受訪者出現熱疾病症狀的數量最多達5個或以上，頻率亦明顯較高，達14.5%每日至少出現一次熱疾病症狀；反之，獲15分鐘或以上休息安排的工友，出現熱疾病的頻率降至每週一次或以上，症狀數量則最多有3個。由此可見，實施適當的防中暑措施對減少戶外工友健康風險十分重要。
《指引》未有充分考慮到各行業實際的工作情況及性質
香港天主教勞工事務委員會政策研究幹事黃傑業表示現行《指引》未有充分考慮到各行業實際的工作情況及性質，尤其暑熱警告以每小時做單位，工種分類亦過於複雜，僱主和僱員均難以遵從，令酷熱天氣下工作的戶外工友仍欠缺職安保障。
促請政府部門參考颱風暴雨天氣等情況 帶頭調整合約條款
團體亦促請政府部門參考颱風暴雨天氣等情況，帶頭通過調整合約條款等方式，容許發展商及承建商因極端酷熱而延長施工期，並確保各工種均得到保障，同時推動私人市場跟隨， 以保障工人獲得足夠休息時間。