花旗調查：本港千萬富翁增至近40萬人　身家中位數達2050萬

花旗香港發表「香港千萬富翁調查報告2025」調查指出，本港的千萬富翁人數人口增加，由去年39萬人至約39.5萬，佔21至79歲人口約7%，即每14個有一個人為千萬富翁，總資產淨值中位數為2,050萬元，而流動資產中位數則為1,000萬元。發表調查的花旗香港指，超級富裕群體在投資和跨代財富傳承方面，採取了更精密的部署。
調查訪問2,600名香港居民並根據調查報告結果推算出，今年本港千萬富翁，即擁有逾1000萬元總資產淨值(包括自住物業，但不含未償還按揭貸款)及至少100萬元流動資產的人士，人口增至約39.5萬人；平均年齡55歲，男性佔55%、女性佔47%。人數雖較去年多約5,000人，但仍未及最高2020年的51.5萬人。
資產配置有變促總資產淨值增長
調查又指，他們財富平均分布在流動資產(49%)和物業(51%)，總資產淨值中位數為2,050萬元，而流動資產中位數則為1,000萬元，總資產達高於2020年的1,550萬元。在他們的流動資產中，50%為投資產品，另外一半為現金和存款。
花旗香港客戶策略及銷售管理主管成靜雯指，千萬富翁總資產淨值較五年前有所增長，主要因其資產配置有變；其中物業比例降低，百萬及千萬流動資產人士持有的物業分別佔其總資產淨值55%及40%，準億萬富翁則為30%；投資產品如股票、債券等比例增加，加上近年股市造好，因此推動千萬富翁的總資產淨值上升。
平均33歲買第一舊磚
另外，調查又發現，千萬富翁的首次置業、「買第一舊磚」的平均年齡為33歲，累積到首個100萬港元財富的平均年齡為34歲，而股票和基金是他們當時主要的投資工具。成靜雯又指，留意到他們財富管理的需求不再局限於傳統資產，而是傾向於更積極的財富管理以及更多元的資產配置。同時，他們更着重於財富傳承規劃，致力保障下一代的財務未來；其中29%已採取行動。他們更傾向於使用人壽保險（59%）和遺囑（53%）等工具傳承財富。另有16%的準億萬富翁會利用家族信託保障和傳承財富。