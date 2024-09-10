調查：本港去年15歲或以下兒童自殺率急增 專家稱情況令人擔憂

香港大學防止自殺研究中心今日(10日)聯同生命熱線公布本港最新自殺數據，指去年香港自殺率為13.6，雖與前年相若、未有顯著惡化，但仍處較高水平。中心指出，60歲以上女性自殺率顯著下降，相信與社區活動發揮作用有關，但中心同時提醒，15歲以下青少年自殺率顯著增長，觀塘及九龍城更成青年自殺「重災區」，情況令人擔憂，更指社會誤把自殺問題「醫療化」，強調無精神問題亦可能會自殺。

報告跟據死因裁判庭數據進行估算。指本港自殺率由2022年的14.2，下降至2023年的13.6%；男性自殺率19.5仍是比女性8.6高，情況與男性少主動求助相關。中心總監葉兆輝指出，在各個年齡層中15歲或以下人士情況令人關注，該組別整體自殺率由前年0.9升至去年2.9；當中女性更由0.5升至4.2。葉兆輝續指，去年涉15歲青年自殺的個案中，僅有約兩成有精神問題。

「有精神病未必自殺，無精神病亦有機會自殺」，葉兆輝認為社會把自殺問題「醫療化」，不只家長認為自殺傾向屬精神問題引致，社會支援亦傾側於有精神問題人士，令社會難發現無精神問題又意圖輕生人士。他又指， 教育局推出三層應急機制，但強調機制優先照有精神問題人士，故成效和是否為應對學童自殺最佳方，須更多時間觀察。