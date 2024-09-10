調查：本港去年15歲或以下兒童自殺率急增 專家稱情況令人擔憂

香港大學防止自殺研究中心今日(10日)聯同生命熱線公布本港最新自殺數據，指去年香港自殺率為13.6，雖與前年相若、未有顯著惡化，但仍處較高水平。中心指出，60歲以上女性自殺率顯著下降，相信與社區活動發揮作用有關，但中心同時提醒，15歲以下青少年自殺率顯著增長，觀塘及九龍城更成青年自殺「重災區」，情況令人擔憂，更指社會誤把自殺問題「醫療化」，強調無精神問題亦可能會自殺。
報告跟據死因裁判庭數據進行估算。指本港自殺率由2022年的14.2，下降至2023年的13.6%；男性自殺率19.5仍是比女性8.6高，情況與男性少主動求助相關。中心總監葉兆輝指出，在各個年齡層中15歲或以下人士情況令人關注，該組別整體自殺率由前年0.9升至去年2.9；當中女性更由0.5升至4.2。葉兆輝續指，去年涉15歲青年自殺的個案中，僅有約兩成有精神問題。
「有精神病未必自殺，無精神病亦有機會自殺」，葉兆輝認為社會把自殺問題「醫療化」，不只家長認為自殺傾向屬精神問題引致，社會支援亦傾側於有精神問題人士，令社會難發現無精神問題又意圖輕生人士。他又指， 教育局推出三層應急機制，但強調機制優先照有精神問題人士，故成效和是否為應對學童自殺最佳方，須更多時間觀察。
香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問及臨床心理學家何倩恒補充，8至15歲是女性步入青春期、荷爾蒙水平最高的時間，荷爾蒙會影響情緒，配合疫後復課的壓力，引致數字升幅。她提醒，如子女在人際、興趣及學業發生突然轉變，便要留意子女情況。她又表示，如青年有明確表示想自殺，大人必須自動關心，不應對自殺話題感忌諱，「 唔會原本唔想自殺， 傾完變咗會想」。
經濟差或增自殺風險
至於觀塘及九龍城成青年自殺「重災區」，民建聯立法議員顏汶羽指出，九龍城區與觀塘區非常相似，觀塘區內青少年比例較少，故當局對該區青年服務的資源分配亦會較少；與此同時，觀塘區家庭普遍貧窮，亦令年輕人對未來感到悲觀。他未來會聯同教育界研究從教育入手，加強心理健康教育。
生命熱線高級經理余利安亦認同，經濟欠佳引致的「雙職家庭」亦會增加學童自殺風險， 有個案係父母完全唔知道個仔鍾意乜、情況點」；他亦指出，學生上課雖已復常兩年，但「追趕疫情錯失的進步」仍為師生帶來沉重壓力，他希望家長和校方可適度調整學業期望， 了解學生面對的困境，並鼓勵他們以「成長觀念」方式面對失敗和挑戰。
60歲以上女性自殺率顯著下降
雖然學童情況不樂觀，但報告仍有少許好消息。 報告提到，長者數據去年發生明顯波動，其中60歲以上女性自殺率顯著下降25.9%，相信與疫後長者重投社會或參與社區活動，增加社會聯繫感及提升自我價值感有關。生命熱線程序策劃經理梁永棠指出，男性本已較少主動求助，亦因退休前情況所產生的自尊而迴避幫助，他建議社會要就新退休人士的情況，調整服務方式。