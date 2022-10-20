調查：本港明年加薪預測3%至3.3%　幅度不及粤企一半

粵港澳大灣區薪酬及福利調查顯示，香港去年7月至今年6月平均加薪3%至3.3%，提供數據分析的96間機構中，有10間表示凍薪，其餘86間整體實際加薪3.4%至3.7%。明年薪酬預測方面，各職級整體加薪預測3%至3.3%，有8間機構表示凍薪，其餘76間加3.5%至3.6%。

粵企薪酬加幅介乎6.6%至7%

廣東省方面，158間機構中，有32間表示明年凍薪、1間減薪，其餘125間機構的整體實際加薪幅度，則為6.6%至7%，大幅跑贏香港。而澳門方面，26間來自非博彩行業的機構中有8間表示凍新、1間減薪，其餘17間整體加薪介乎2.4%至3.9%之間。

而有關機構對薪金調整的考慮因素，與去年大致相同。最重要是「機構整體業績」，其次是「個人表現」。 應屆畢業生薪酬方面，以「生產」職能的高中/或以下畢業生，錄得最低平均起薪點，有11,000元，最高的是「工程」職能的碩士學位或以上畢業生，平均起薪點20,938元。

以學士學位/本科畢業生計，「工程」及「資訊科技」錄得最高平均起薪點，分別有18,495元及18,266元，整體平均薪金較去年略高。

調查由粵港澳多間機構分別負責，包括香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會。在7至9月期間收回281份問卷來自粵港澳機構，當中97份來自香港，主要涉及11個行業，包括建築、教育、工程、款待及餐飲、訊息/通訊科技及軟高科、物流及運輸、製造、非政府組織及社會企業、房地產及物業管理、零售、貿易和其他。