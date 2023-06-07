調查：本港生活費用全球第二高　這個城市超越香港居榜首

有調查研究各地生活費用，結果顯示，本港通脹水平持續高企致生活費用高昂，成為全球外派僱員生活費用第二高的城市；而紐約則反超香港位居榜首。
本港生活費用全球第二高
人力資源管理顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」， 結果顯示香港排名下降1位。機構指出，儘管本地通脹水平處於歷史高位，但因紐約物價上漲速度高於香港，同時香港的住屋租金持續下跌，令香港排名有場所下跌，結束連續4年位居榜首紀錄。
ECA International亞太區域總監關禮廉指，香港商品及服務價格升至多年來高位，意味本港亦受到過去一年全球通脹浪潮影響。然而，由於香港住屋租金持續下降，抵消日常商品及服務價格上漲的影響，因而令排名下降。
新加坡排名上升至第5位
除新加坡、首爾和仰光外，香港與大部分受訪亞洲主要地區的排名均有所下降。新加坡排名上升8位至第5位；首爾則上升1位至第9位。調查指，兩地住屋租金受多項因素影響飆升致排名上升，當中新加坡的住屋租金急劇上升是因為當地住屋需求大增；首爾則因為該地政府最近修改房屋稅收政策，令住屋供應下降；日本因日圓貶值，抵消多年高踞的通脹率，令日本各城市的排名亦顯著下降，東京今年下降5位至全球第10位。
上海廣州跌出全球頭10位
內地方面因人民幣表現疲弱，通脹率較其他地區為低，令當地城市排名全線下跌，其中上海和廣州仍為國內生活費用最高的城市，惟兩者均跌出全球頭10位，排名分別為第13位和第14位；而台北排名則下跌11位至全球第31位。
關禮廉續指，國內較遲解除防疫限制措施，故對經濟造成影響，另人民幣兌美元滙率按年相比現疲弱，令受訪內地城市與全球其他城市相比更便宜；同時當地通脹率較全球其他地區為低。
外派僱員生活費用最高10個地區排名
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城市
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2023 全球排名
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2022 全球排名
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紐約
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1
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2
|
香港
|
2
|
1
|
日內瓦
|
3
|
3
|
倫敦
|
4
|
4
|
新加坡
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5
|
13
|
蘇黎世
|
6
|
7
|
三藩市
|
7
|
11
|
特拉維夫
|
8
|
6
|
首爾
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9
|
10
|
東京
|
10
|
5
外派僱員生活費用最高10個亞洲地區排名
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城市
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2023 全球排名
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2022 全球排名
|
香港
|
2
|
1
|
新加坡
|
5
|
13
|
首爾
|
9
|
10
|
東京
|
10
|
5
|
上海
|
13
|
8
|
廣州
|
14
|
9
|
深圳
|
16
|
12
|
北京
|
17
|
14
|
台北
|
31
|
20
|
橫濱
|
41
|
17