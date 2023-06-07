熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-06-07 10:53:00

調查：本港生活費用全球第二高　這個城市超越香港居榜首

分享：

有調查指，本港生活費用全球第二高，這個城市超越香港居榜首。(ECA International)

有調查研究各地生活費用，結果顯示，本港通脹水平持續高企致生活費用高昂，成為全球外派僱員生活費用第二高的城市；而紐約則反超香港位居榜首。

本港生活費用全球第二高

人力資源管理顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」， 結果顯示香港排名下降1位。機構指出，儘管本地通脹水平處於歷史高位，但因紐約物價上漲速度高於香港，同時香港的住屋租金持續下跌，令香港排名有場所下跌，結束連續4年位居榜首紀錄。

ECA International亞太區域總監關禮廉指，香港商品及服務價格升至多年來高位，意味本港亦受到過去一年全球通脹浪潮影響。然而，由於香港住屋租金持續下降，抵消日常商品及服務價格上漲的影響，因而令排名下降。

有調查指，本港生活費用全球第二高，這個城市超越香港居榜首。(ECA International)

新加坡排名上升至第5位

除新加坡、首爾和仰光外，香港與大部分受訪亞洲主要地區的排名均有所下降。新加坡排名上升8位至第5位；首爾則上升1位至第9位。調查指，兩地住屋租金受多項因素影響飆升致排名上升，當中新加坡的住屋租金急劇上升是因為當地住屋需求大增；首爾則因為該地政府最近修改房屋稅收政策，令住屋供應下降；日本因日圓貶值，抵消多年高踞的通脹率，令日本各城市的排名亦顯著下降，東京今年下降5位至全球第10位。

上海廣州跌出全球頭10位

內地方面因人民幣表現疲弱，通脹率較其他地區為低，令當地城市排名全線下跌，其中上海和廣州仍為國內生活費用最高的城市，惟兩者均跌出全球頭10位，排名分別為第13位和第14位；而台北排名則下跌11位至全球第31位。

關禮廉續指，國內較遲解除防疫限制措施，故對經濟造成影響，另人民幣兌美元滙率按年相比現疲弱，令受訪內地城市與全球其他城市相比更便宜；同時當地通脹率較全球其他地區為低。

外派僱員生活費用最高10個地區排名

 

城市

2023 全球排名

2022 全球排名

紐約

1

2

香港

2

1

日內瓦

3

3

倫敦

4

4

新加坡

5

13

蘇黎世

6

7

三藩市

7

11

特拉維夫

8

6

首爾

9

10

東京

10

5

外派僱員生活費用最高10個亞洲地區排名 

城市

2023 全球排名

2022 全球排名

香港

2

1

新加坡

5

13

首爾

9

10

東京

10

5

上海

13

8

廣州

14

9

深圳

16

12

北京

17

14

台北

31

20

橫濱

41

17
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受