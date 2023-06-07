調查：本港生活費用全球第二高　這個城市超越香港居榜首

有調查指，本港生活費用全球第二高，這個城市超越香港居榜首。(ECA International)

有調查研究各地生活費用，結果顯示，本港通脹水平持續高企致生活費用高昂，成為全球外派僱員生活費用第二高的城市；而紐約則反超香港位居榜首。

本港生活費用全球第二高

人力資源管理顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」， 結果顯示香港排名下降1位。機構指出，儘管本地通脹水平處於歷史高位，但因紐約物價上漲速度高於香港，同時香港的住屋租金持續下跌，令香港排名有場所下跌，結束連續4年位居榜首紀錄。

ECA International亞太區域總監關禮廉指，香港商品及服務價格升至多年來高位，意味本港亦受到過去一年全球通脹浪潮影響。然而，由於香港住屋租金持續下降，抵消日常商品及服務價格上漲的影響，因而令排名下降。