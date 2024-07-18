調查：每兩名港人有一人參與義工服務　義務工作發展局推「香港義務工作指標」

香港人常予人人冷漠的印象，但其實港人內在亦是充滿愛心！義務工作發展局委託香港恒生大學，進行「2024香港義務工作調查」，發現每兩名港人中就有一人(54%)過去三年做過義工。專家表示，去年全年義工服務時數高達1.58億小時，較15年前顯著增加超過八成；調查結果亦反映市民對義務工作的熱誠，而當過義工的人，自我幸福感亦會較高，是真正意義上的「幫到人又幫到自己」。 調查以街頭訪問形式進行，訪問了773市民，其中31至40歲的人最多(29.4%)，其次是41至50歲(20.8%)，至於21至30歲的人士佔16.6%，整體受訪者有53.7%有全職工作。結果發現，54.2%的受訪者在過去三年曾參與有組織的義務工作，但他們參與的原因卻各有不同；30歲或以下的青年受訪者認為，可以透過當義工結交新朋友，擴大個人社交圈子(15.2%)；31至50歲的受訪者則希望獲得社會/朋友的認同(12.5%)，51歲或以上的受訪者認為可以善用餘睱(14.5%)。

至於沒有參與的受訪者，調查顯示，獲得社會/朋友的認同，對過去三年沒有參與有組織義務工作的受訪者而言(13.5%)，是一個很重要的誘因鼓勵他們多參與義務工作。然而，沒有參與的受訪者亦表示，對於30歲或以下的青年人來說，除了缺乏時間(30.2%)之外，沒有同伴一起當義工(18.0%)和不易找到合適的義務工作(11.4%) 均是限制他們投入和參與義務工作的主要原因。 義務工作帶來幸福感 香港恒生大學市場學系鄺家麒指出，「每兩名港人中就有一人做過義工」 的結論是透過調查所得按比例計算得出，或存在誤差。他又提到，以香港人口、工資中位數、義工參與率和時數估算，香港人去年當義工時數為1.58億小時，較2009年同類調查的8.7萬小時為高。

他續指，若幸福感滿分為5分，過去三年曾參與義務工作的受訪者，自我幸福感達3.51分，較過去三年沒有參與義務工作的受訪者的2.72分，高出近三成；反映參與義務工作，或是開啟個人幸福大門的其中一條鑰匙(Key to Happiness)，「幫到人又幫到自己」。 結果反映港人熱心助人 公益服務和社區工作嘉許委員會主席彭韻僖表示， 結果令人感到鼓舞，反映香港人熱心助人，行善不遺餘力。她又提到，今年的調查首度計算「香港義務工作指標」，根據受訪者的興趣和意願 (Interest) 、投入情況 (Input) 和影響及成就(Impact) 3個不同的角度(3I) 推算市民對義務工作的參與程度、每月平均服務時數和參加服務的次數等。「香港義務工作指標」將會成為重要指標，有系統地持續追蹤義務工作在香港的發展情況，檢視義工的參與度和義務工作的趨勢。