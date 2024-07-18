調查：每兩名港人有一人參與義工服務　義務工作發展局推「香港義務工作指標」

香港人常予人人冷漠的印象，但其實港人內在亦是充滿愛心！義務工作發展局委託香港恒生大學，進行「2024香港義務工作調查」，發現每兩名港人中就有一人(54%)過去三年做過義工。專家表示，去年全年義工服務時數高達1.58億小時，較15年前顯著增加超過八成；調查結果亦反映市民對義務工作的熱誠，而當過義工的人，自我幸福感亦會較高，是真正意義上的「幫到人又幫到自己」。
調查以街頭訪問形式進行，訪問了773市民，其中31至40歲的人最多(29.4%)，其次是41至50歲(20.8%)，至於21至30歲的人士佔16.6%，整體受訪者有53.7%有全職工作。結果發現，54.2%的受訪者在過去三年曾參與有組織的義務工作，但他們參與的原因卻各有不同；30歲或以下的青年受訪者認為，可以透過當義工結交新朋友，擴大個人社交圈子(15.2%)；31至50歲的受訪者則希望獲得社會/朋友的認同(12.5%)，51歲或以上的受訪者認為可以善用餘睱(14.5%)。
至於沒有參與的受訪者，調查顯示，獲得社會/朋友的認同，對過去三年沒有參與有組織義務工作的受訪者而言(13.5%)，是一個很重要的誘因鼓勵他們多參與義務工作。然而，沒有參與的受訪者亦表示，對於30歲或以下的青年人來說，除了缺乏時間(30.2%)之外，沒有同伴一起當義工(18.0%)和不易找到合適的義務工作(11.4%) 均是限制他們投入和參與義務工作的主要原因。
義務工作帶來幸福感
香港恒生大學市場學系鄺家麒指出，「每兩名港人中就有一人做過義工」 的結論是透過調查所得按比例計算得出，或存在誤差。他又提到，以香港人口、工資中位數、義工參與率和時數估算，香港人去年當義工時數為1.58億小時，較2009年同類調查的8.7萬小時為高。
他續指，若幸福感滿分為5分，過去三年曾參與義務工作的受訪者，自我幸福感達3.51分，較過去三年沒有參與義務工作的受訪者的2.72分，高出近三成；反映參與義務工作，或是開啟個人幸福大門的其中一條鑰匙(Key to Happiness)，「幫到人又幫到自己」。
結果反映港人熱心助人
公益服務和社區工作嘉許委員會主席彭韻僖表示， 結果令人感到鼓舞，反映香港人熱心助人，行善不遺餘力。她又提到，今年的調查首度計算「香港義務工作指標」，根據受訪者的興趣和意願 (Interest) 、投入情況 (Input) 和影響及成就(Impact) 3個不同的角度(3I) 推算市民對義務工作的參與程度、每月平均服務時數和參加服務的次數等。「香港義務工作指標」將會成為重要指標，有系統地持續追蹤義務工作在香港的發展情況，檢視義工的參與度和義務工作的趨勢。
「香港義工獎」下週起接受報名
總幹事李佩琪補充，為推動青年人投入義務工作，委員會的「香港義工獎」設立了「愛心學校獎」，鼓勵學校持續參與推動義工活動，將義工服務融入校園，培育學生參與義工服務及助人精神。另外，今年將加設新獎項「香港義工獎2024」將新增『躍晉義工獎』，希望進一步激發及勉勵更多首次及久未接觸義工服務的市民投入義工行列，「香港義工獎」下週起接受報名。