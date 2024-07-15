調查：每5名Z世代有1人有意成為KOL 主因廣告合作機會多

數碼營銷協會IAB Hong Kong(IAB HK)今日發布關於年輕一代數碼內容趨勢的調查結果，在今年第二季訪問超過100名13至 29歲的香港「Z世代」年輕人，20%受訪者有興趣進入創意媒體行業成為「KOL」。 有關「Z世代」想成為「KOL」的三大原因，分別是廣告合作機會多，可賺取額外收入(56%)、可以在社交媒體上建立個人品牌和知名度(49%)、可以影響和啟發其他人的消費選擇(41%)。另外，調查發現「Z世代」不喜歡過長（69%）、植入式（46%）和頻繁出現的廣告（45%），但只有7.5%的人強烈拒絕與內容不相關的廣告。

IAB HK指影響力行銷開支在去年達到5.38 億元，同比上年顯著增加27.4%。根據 IAB HK的數據分析合作夥伴Cloudbreakr 的數據顯示，影響力行銷投資在去年高速增長，共有1,793個品牌與內容創作者合作推廣，數量較往年增長13.8%。在影響力行銷中投入開支最多的行業包括美容和化妝品（1.104億元）以及奢侈時尚（8,830萬元），而玩具和動漫（+287.3%)、家居用品（+93.7%）以及旅遊和酒店業（+69.4%）等行業亦錄得顯著增長。 KOL預見與品牌間有更多合作機會 IAB HK於6月舉辦的「Gensssss Voice in Battle」數碼行銷會議雲集近200位業內人士及內容創作者，討論影響力行銷和數碼內容策略帶來的影響。雖然多數業內人士均同意他們的最基本目標是建立品牌形象和促進銷售轉化率，但在YouTube平台擁有超過728,000訂閲的知名內容創作者Ming仔強調，在設定廣告內容目標時，其優先順序尤其重要。他表示「具有創意的KOL創作內容對於引發觀眾興趣、並吸引潛在客戶來到品牌店舖門前非常有效，但要進一步轉化為銷售，需要同時配合有效措施，將這些潛在客戶轉化為實際客戶。」 內容創作者世界認真組織的Sam和Curtis強調，年輕觀眾更偏好短視頻。他們解釋道「考慮到短片和Reels有時長限制，我們與品牌合作時會更致力於透過簡潔明晰的品牌訊息傳達創意，以引起觀眾共鳴。