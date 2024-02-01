調查：港人抑鬱指數創新高 男性及青年情況較嚴重

有調查發現港人的抑鬱指數再創新高，估計需要接受專業治療及輔導的受訪者，佔比由2020年的8.4%增至11.1%，升幅達32%，其中男性及青年情況較嚴重。
需接受治療輔導升逾三成
香港心理衞生會去年5月至11月透過街站及網上問卷為市民測試抑鬱狀況，收集2,904份有效問卷，並對比2012年、2014年、2016年、2018和2020年舉行的相同調查，發現港人的抑鬱指數再創新高。
18至24歲 近44%屬中度至重度抑鬱
研究顯示男性，及18至24歲人士的抑鬱、焦慮及失眠程度較其他年齡組別人士高，調查又發現不會向專業人士求助的受訪者中，整體的抑鬱及焦慮程度比願意求助者為高，而男性比女性較不願意主動尋求支援，原因以「相信自己有能力應付」、「生活忙碌」及「擔心費用昂貴」為主。18至24歲受訪者，近四成四屬中度至重度抑鬱，比例遠超其他年齡組群，主要受學業問題困擾。是次調查中亦發現，有近兩成半的受訪者出現重度失眠的情況。
倡針對男性推網上輔導 提升求助動機
團體建議學校引入心理健康教育，預防青少年抑鬱，並針對男性等特定群組推出網上輔導，提升求助動機。心理衞生會總幹事程志剛指，年青人對前景感到迷茫的現象，會隨著社會發達越見明顯，政府除了推出三層應急機制外，亦應該增加職業教育的空間及產業配套，為不同能力的年青人提供出路，同時要改變社會的價值觀，不要視職業教育為次等，才是治標治本的方法。港大社會工作及社會行政學系教授吳兆文認為社會不應假設抑鬱的問題是女性為主，亦需要對男性制訂針對性的支援措施。