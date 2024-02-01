調查：港人抑鬱指數創新高 男性及青年情況較嚴重

有調查發現，港人的抑鬱指數再創新高。受訪者的總體抑鬱指數持續增加，是次抑鬱指數為6次相同調查中最為令人擔心。(香港心理衞生會)

有調查發現港人的抑鬱指數再創新高，估計需要接受專業治療及輔導的受訪者，佔比由2020年的8.4%增至11.1%，升幅達32%，其中男性及青年情況較嚴重。

需接受治療輔導升逾三成

香港心理衞生會去年5月至11月透過街站及網上問卷為市民測試抑鬱狀況，收集2,904份有效問卷，並對比2012年、2014年、2016年、2018和2020年舉行的相同調查，發現港人的抑鬱指數再創新高。