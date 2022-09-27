調查：港人目標66.6歲持330萬退休 九成人低估自己壽命逾10年恐失預算

香港打工仔出名拼搏，但隨時忽略退休安排。保誠今日公佈 「長壽風險抗力調查」 結果，指近四成正踏入「黃金十年」(年齡介乎50至60年歲)的受訪者才剛開始為退休生活進行財務規劃或甚至仍未開始規劃，更有高達92%受訪者低估預期壽命平均10.6年， 很可能錯估長壽風險。

三成五人臨退休前10年才規劃

保誠於2022年9月以街頭問卷形式訪問了共306名仍在工作及年齡介乎50至60歲的人士，據調查顯示，少於一半受訪者（43%）認為有急切需要準備退休生活的財務規劃。而距離目標退休年齡不足10年的群組，逾三份一(36%)受訪者只是剛剛開始退休規劃，反映大部分受訪者對為未來生活籌謀的迫切性缺乏了解。