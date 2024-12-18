熱門搜尋:
聖誕2024 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 破地獄 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-12-18 17:45:32

調查：港人開心指數僅得5.63分創近7年新低　逾半人有中至重度抑鬱症狀

分享：
李美辰博士、林清教授、陳美娟博士及狄志遠博士今日公佈香港整體開心指數及整體趨勢新聞發佈會(機構提供)

李美辰博士、林清教授、陳美娟博士及狄志遠博士今日公佈香港整體開心指數及整體趨勢新聞發佈會(機構提供)

adblk5

有機構在今年7月分別以電話及網上問卷形式訪問過1,093人，結果顯示，香港整體開心指數，以10分為滿分今年下降至5.63，是近7年來最低。研究同時顯示，香港人的精神健康狀態亦不如去年表現，反映市民精神狀態值得關注。另外，趨勢調查結果同時顯示，香港的抑鬱情緒亦按年持續上升(3.3%)。趨勢調查結果反映年輕受訪者開心指數較低，而今年中年組別開心指數為最低。另外市民對 13 項中有 11 項外在環境因的滿意度亦同時下跌，大多低於中點。

林清教授認為 35-44 歲及 55-64 歲年齡層的開心指數偏低，市民值得關注個人心理健康。 (機構提供)

林清教授認為 35-44 歲及 55-64 歲年齡層的開心指數偏低，市民值得關注個人心理健康。 (機構提供)

每十人就有一人幾乎每天心情低落

團隊同時合併10年數據分析，發現香港上世紀 60 年代人口膨脹、社會騰飛、生活質素改善。推算今時今日，55-64歲的輕老年，正陸續湧現，面對退休生活及與子女伴侶的相處令他們適應不從。另外，個人的開心指數會受到心理資本、精神健康狀態及對在外環境因素滿意度影響。而今年每十個港人就有超過一個人幾乎每天都處於心情低落、沮喪及絕望的狀態，更有超過一半受訪者至有中度至重度的折鬱情緒症狀，重度抑鬱症更高達三成，而至今為止，未見有下降跡象，三成受訪者認為自己精神不健康。

adblk6
狄志遠博士及陳美娟博士均認為，要增加心理資本才得以提升個人開心指數，也為免抑鬱情況繼續惡化，市民應多找正向的朋友聊天，及多做運動增加開心的元素。(機構提供)

狄志遠博士及陳美娟博士均認為，要增加心理資本才得以提升個人開心指數，也為免抑鬱情況繼續惡化，市民應多找正向的朋友聊天，及多做運動增加開心的元素。(機構提供)

應抽時間做運動 爭取每天me time

身兼小學校長的香港開心 D 聯席主席陳美娟則更關注學童情緒健康。對於35-44歲的年齡層長期處於開心指數的低迷，林清教授分析這與另一個職場上的開心指數數據吻合，多達四成人士感受到在工作上已過勞，平日要上班，家中可能有長者，甚或自己也生了孩子，多重壓力下令他們長期感覺疲倦。陳美娟強調，抑鬱是會傳染別人的，當一群負能量朋友聚在一起時，會把不快樂的情緒傳染開去，因此適宜找較正能量的朋友去傾訴，平日盡量抽時間去做運動，也應爭取每天的me time

和富社會企業執行董事李美辰總結，重視過去民調反映的現況，和富時刻向政府及社會大眾倡議讓香港人可以開心的方法。展望未來十年，和富將進一步改善研究設計。(機構提供)

和富社會企業執行董事李美辰總結，重視過去民調反映的現況，和富時刻向政府及社會大眾倡議讓香港人可以開心的方法。展望未來十年，和富將進一步改善研究設計。(機構提供)

抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫