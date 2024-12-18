調查：港人開心指數僅得5.63分創近7年新低　逾半人有中至重度抑鬱症狀

有機構在今年7月分別以電話及網上問卷形式訪問過1,093人，結果顯示，香港整體開心指數，以10分為滿分今年下降至5.63，是近7年來最低。研究同時顯示，香港人的精神健康狀態亦不如去年表現，反映市民精神狀態值得關注。另外，趨勢調查結果同時顯示，香港的抑鬱情緒亦按年持續上升(3.3%)。趨勢調查結果反映年輕受訪者開心指數較低，而今年中年組別開心指數為最低。另外市民對 13 項中有 11 項外在環境因的滿意度亦同時下跌，大多低於中點。

林清教授認為 35-44 歲及 55-64 歲年齡層的開心指數偏低，市民值得關注個人心理健康。 (機構提供)

每十人就有一人幾乎每天心情低落 團隊同時合併10年數據分析，發現香港上世紀 60 年代人口膨脹、社會騰飛、生活質素改善。推算今時今日，55-64歲的輕老年，正陸續湧現，面對退休生活及與子女伴侶的相處令他們適應不從。另外，個人的開心指數會受到心理資本、精神健康狀態及對在外環境因素滿意度影響。而今年每十個港人就有超過一個人幾乎每天都處於心情低落、沮喪及絕望的狀態，更有超過一半受訪者至有中度至重度的折鬱情緒症狀，重度抑鬱症更高達三成，而至今為止，未見有下降跡象，三成受訪者認為自己精神不健康。