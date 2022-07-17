調查：糖尿病患者年紀越輕 自控情況越差

糖尿病人數不但逐年攀升，更有年輕化趨勢。有調查發現，年紀越輕的糖尿患者自控情況越差，料與社會對糖尿患者存在誤解有關。

香港糖尿協會和兒童糖尿協會早前訪問超過300名會員患者，18-39歲佔41人，當中有72%患者血糖不達標。香港糖尿聯會主席伍超明估計，該批患者認為自己屬糖尿初期階段，加上正值事業發展時期，因此忽略對糖尿的控制。

而該批較年輕患者中，近半會「非常猶豫」應否將病情告訴親友，甚至表明「不會讓他們知道」。猶豫的主因包括「不希望被當成病人」(33%)、「可能會被認為不健康」(19%)、「可能會被認為無法勝任工作或承擔責任」(16%)等。

而為逃避目光，只有24%受訪者不曾躲起來吃藥、注射針劑或檢查血糖(俗稱篤手指)，延長用藥時間，較年輕患者中有22%表示自己經常這樣做。伍超明指，曾有患者更曾經躲於餐廳廁所檢查血糖，衛生狀況並不理想；而調查結果亦反映患者害怕被視為病人，期望社會摘除「病者等於弱者」的有色眼鏡。

29歲糖尿病患者黃家榮，今年初在「香港100」馬拉松賽事中分別完成103公里、56公里及33公里。他坦言，患者需要時間接受自己有糖尿病，別人亦一樣，但承認病情後會慢慢得到正面回應。他鼓勵患者坦白承認病情，毋須過份憂慮社會的誤解狀況。

部分受訪者誤以為注射胰島素代表病情嚴重，亦有受訪者害怕副作用或打針，延遲接受胰島素治療，部分更延遲半年甚至超過一年。伍超明稱，胰島素面世至今已100年，技術已得到大大進步，敏感機會比以往下降，針口直徑亦只有0.2毫米，甚至「篤手指」或比注射胰島素更痛，呼籲患者應早日接受治療。