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2023-09-10 16:12:00

調查：約一半50歲或以上受訪人士不認識肺炎球菌疫苗而沒有接種

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調查：約一半50歲或以上受訪人士認識肺炎球菌疫苗而沒有接種

調查：約一半50歲或以上受訪人士認識肺炎球菌疫苗而沒有接種

肺炎球菌可引致多種疾病，常見的包括有中耳炎和肺炎，嚴重更可以致命。然而，本港疫苗接種率未如理想，有調查顯示，逾半中老年人士因不認識肺炎球菌疫苗而沒有接種。有專家指，肺炎是本港第二大致死原因，肺炎球菌是其中一種常見致病原，長者是感染的高危群組，但接種率只有4成；而覆蓋血清型較廣的新一代炎球菌疫苗亦已在港註冊，呼籲社會大眾關注肺炎球菌的威脅，提升高危人士預防感染的意識。

約一半受訪者並沒有接種疫苗

調查由理工大學護理學院與香港病人組織聯盟合作進行，以問卷形式，訪問超過2000名50歲或以上人士。調查發現，絕大部分人知道接種疫苗是有效預防肺炎球菌感染的方法，但約一半受訪者並沒有接種疫苗；而沒有接種疫苗的原因，主要是「不知道/ 不清楚有肺炎球菌疫苗」。此外「沒有足夠疫苗資訊」、「擔心疫苗副作用」等都是令他們沒有接種疫苗的常見原因。

受訪者對肺炎球菌病徵認知不足

理大護理學院副學院主任(研究)梁綺雯引述數據表示，近半受訪者為糖尿病、心血管病、肥胖、曾有入侵肺炎球菌病史、免疫力低等肺炎球菌高風險群組人士，惟他們對肺炎球菌感染的認識主要限於發燒、咳嗽、呼吸急促等情況；而不知耳痛、精神昏亂、頸部僵硬，甚至腦膜炎、敗血病等嚴重病徵。

促更新疫苗接種建議 及資助老年人士接種最新疫苗

香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅亦表示，近年肺炎球菌疫苗出現突破性發展，先後出現15價及20價肺炎球菌疫苗，並已於香港衞生署完成註冊，較現時政府提供的13價及23價肺炎球菌疫苗，保護力持久，所覆蓋的血清類型也較傳統13價結合型疫苗廣闊。他建議當局，儘快更新疫苗接種建議，及資助老年人士免費接種最新疫苗，讓本港高危人士得到更多保護。

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