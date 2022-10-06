調查：蝴蝶攝蜜六成屬本地原生植物 環團促策略性栽種助生態多樣化

環保團體綠色力量自2005年起進行「節氣觀蝶調查」，了解本地蝴蝶物種和數目與節氣的關係。綜合近10年調查結果（2012-2021年），總結出蝴蝶成蟲攝食花蜜模式，期內調查共錄得130種蝴蝶有攝食花蜜行為，來源植物共140種，六成屬本地原生植物。團體指，調查詳細記錄了蝴蝶於不同季節的攝食模式，發現原生植物更能吸引不同種類的蝴蝶，然而現時當局不少種植項目仍以外來植物為主，促當局應多加栽種原生植物，長遠提升本地生物多樣性 調查顯示，最多蝴蝶物種攝食的原生植物頭三位，依次是山蒲桃、簕欓花椒和水翁。至於外來植物頭三位，則依次是白花鬼針草、假連翹和馬纓丹。而原生的山蒲桃一天內能吸引的蝴蝶物種，是外來的白花鬼針草的2.5倍。

本土原生植物對蝴蝶吸引力較強 綠色力量教育及項目經理游靜賢指，調查錄得頭三位最多蝴蝶物種攝食的原生植物均是花期較短，但每當開花即會吸引大量蝴蝶，以第一位的山蒲桃為例，全年只有兩個月開花，但開花季節一日最多錄得31種蝴蝶攝食，遠超於幾乎全年開花的外來植物白花鬼針草開花時，一日最多只錄得12種蝴蝶攝食。她指大部分蝴蝶皆對蜜源植物沒有「專一性」，即同時會攝食多種植物的花蜜。然而，從調查可見原生蜜源植物對蝴蝶的吸引力較強。 游靜賢又稱，留意到近年郊野公園或市區公園均設立了不少「蝴蝶園」、「生態園」和「自然保育園地」，不少都以種植外來植物為主，由於這些外來植物幾乎全年開花，於是全年均有蝴蝶到訪，故令人誤會外來蜜源植物對蝴蝶更有幫助。游進一步指，外來植物馬纓丹雖然吸引蝴蝶攝食，但已被國際保育聯盟（IUCN）評定為世界百大外來入侵種，絕對不宜種植。