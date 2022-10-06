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本地
2022-10-06 23:04:34

調查：蝴蝶攝蜜六成屬本地原生植物 環團促策略性栽種助生態多樣化

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調查：蝴蝶攝蜜六成屬本地原生 環團促策略性栽種助生態多樣化

調查：蝴蝶攝蜜六成屬本地原生 (綠色力量提供)

環保團體綠色力量自2005年起進行「節氣觀蝶調查」，了解本地蝴蝶物種和數目與節氣的關係。綜合近10年調查結果（2012-2021年），總結出蝴蝶成蟲攝食花蜜模式，期內調查共錄得130種蝴蝶有攝食花蜜行為，源植物共140種，六成屬本地原生植物。團體指，調查詳細記錄了蝴蝶於不同季節的攝食模式，發現原生植物更能吸引不同種類的蝴蝶，然而現時當局不少種植項目仍以外來植物為主，促當局應多加栽種原生植物，長遠提升本地生物多樣性

調查顯示，最多蝴蝶物種攝食的原生植物頭三位，依次是山蒲桃、簕欓花椒和水翁。至於外來植物頭三位，則依次是白花鬼針草、假連翹和馬纓丹。原生的山蒲桃一天內能吸引的蝴蝶物種，是外來的白花鬼針草的2.5倍。

綠色力量節氣觀蝶調查 綠色力量節氣觀蝶調查 綠色力量節氣觀蝶調查 綠色力量節氣觀蝶調查

本土原生植物對蝴蝶吸引力較強

綠色力量教育及項目經理游靜賢指調查錄得頭三位最多蝴蝶物種攝食的原生植物均是花期較短，但每當開花即會吸引大量蝴蝶，以第一位的山蒲桃為例，全年只有兩個月開花，但開花季節一日最多錄得31種蝴蝶攝食，遠超於幾乎全年開花的外來植物白花鬼針草開花時一日最多只錄得12種蝴蝶攝食。她指大部分蝴蝶皆對蜜源植物沒有「專一性」，即同時會攝食多種植物的花蜜然而，從調查可見原生蜜源植物對蝴蝶的吸引力較強。

游靜賢又稱，留意到近年郊野公園或市區公園均設立了不少「蝴蝶園」、「生態園」和「自然保育園地」，不少都以種植外來植物為主，由於這些外來植物幾乎全年開花，於是全年均有蝴蝶到訪，故令人誤會外來蜜源植物對蝴蝶更有幫助。游進一步指，外來植物馬纓丹雖然吸引蝴蝶攝食，但已被國際保育聯盟（IUCN）評定為世界百大外來入侵種，絕對不宜種植。

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建議多種植原生灌木和藤本蜜源植物

此外，雖然一些外來植物的花蜜能吸引蝴蝶，但其葉片或果實都不太適合其他原生動物食用，對本地的生態價值有限。她建議當局於同一地點種植不同花期的原生植物，以彌補原生植物花期短的問題，使花蜜無間斷供應，更有效促進本地蝴蝶生物多樣性。

除了加强種植本土原生植物，游靜賢建議當局多加種植原生灌木和藤本蜜源植物，調查發現不少原生藤本植物都能吸引大量蝴蝶攝食此外，屬灌木的車輪梅和鯽魚膽，吸引蝴蝶之餘，果實亦吸引雀鳥食用，有助提升本地整體生態。

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