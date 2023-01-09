調查︰近七成家長因照顧病童感壓力 5%曾有輕生念頭

調查︰近七成家長因需要照顧病童而感到有壓力 5%曾有輕生念頭

調查於2022年11月進行，分別以問卷方式訪問了153名現時及曾經入住香港麥當勞叔叔之家的病童家長，及以問卷和面談方式訪問了502名育有一名或以上子女的家長。發現為照顧病童日常生活，近七成家長需要購買新鮮食材及日常用品，令經濟負擔增加。

非牟利機構－香港麥當勞叔叔之家慈善基金公布「重病兒童父母面對的壓力及社會支援調查」結果，近七成家長因需要照顧病童而感到有壓力，四成家長出現專注力和記憶力變差(40%)、近四成失眠(39%)，甚至曾有輕生念頭(5%)；近六成半家長表示出現家庭問題，包括疏忽照顧家中其他子女(37%)及與配偶或家人發生爭執(36%)等。

月入低於港幣兩萬元的重病兒童家庭，較月入港幣兩萬元或以上的家庭更易感到情緒和經濟上的壓力，72%月入低於港幣兩萬元的家庭因需要照顧病童而出現家庭問題；而他們受疫情、經濟大環境的衝擊亦較大，逾八成家庭收入減少，比例較其他收入的家庭高。

86%家長擔心子女在日常生活中染病

另外，86%家長擔心子女在日常生活中染病，78%病童在疫情下長期缺乏運動，身體健康受影響，76%子女長期缺乏社交生活，社交能力受影響。

香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會成員、香港兒童醫院兒童及青少年科服務主管(血液及腫瘤科)陳志峯教授呼籲病童家長放鬆心情；並表示面對疫情，家長無需過份憂慮，隨著社交距離措施放寬，家長和小朋友宜在做足預防措施下多參與社交活動，並進行適當的運動，保持身心健康。此外，家長和小朋友應多加溝通，亦可進行一些親子活動，如烹飪、製作手工藝等來紓緩壓力。

麥當勞叔叔之家第二所家舍料年底啟用

現時麥當勞叔叔之家位於沙田，第二所家舍位於觀塘，料年底啟用，樓高17層，設有66個房間，預計可以服務更多患有癌症、心臟病、腎病或罕見病的兒童。