調查：近六成憂就業前景 八成四青年選擇留港發展

香港面對經濟轉型，無可避免影響青年就業。有調查指，近六成受訪青年對就業前景感擔憂。調查機構指，或因經濟轉型屬全球問題，使八成四青年選擇留港發展事業，助香港發展經濟；建議推動應用科學大學與企業合辦配合未來產業需求的技術培訓課程。
香港青年協會青年研究中心青年創研庫在9月28日至10月4日訪問600名18至34歲香港青年。結果發現，受訪青年對未來3年本港經濟前景的信心一般，平均分為5.95(10為非常有信心)，僅39.7%認為香港整體經濟發展前景理想；普遍同意「香港經濟需要變革」(84.5%)、「拼經濟是特區政府當務之急」(78.7%)。
近六成青年擔憂就業前景，包括薪金下調(18.5%)、專業知識/技能追不上時代(16.3%)、從事的行業需求下降(15.2%)等。82.2%同意改變就業航道屬在所難免，但八成不考慮轉型，主因包括不知道轉型方向(29.9%)、對其他行業無興趣(25.7%)、欠缺相關行業的技能和知識(21.8%)。青協認為，或因並非只有香港須面對經濟轉型，有八成四受訪者選擇留港發展事業、積極裝備自己，助香港發展經濟。
青協建議當局考慮將大型開放式網絡課程(MOOCs)納入扣稅範疇，鼓勵開辦更多一帶一路專上學位課程及短期課程，內容涵蓋東南亞、中東及南美洲等新興地區，並推動應用科學大學與企業合作，開辦配合未來產業需求的技術培訓課程，助本港青年深入了解香港的發展方向及相關政策。