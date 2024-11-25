調查：近六成憂就業前景 八成四青年選擇留港發展

香港面對經濟轉型，無可避免影響青年就業。有調查指，近六成受訪青年對就業前景感擔憂。調查機構指，或因經濟轉型屬全球問題，使八成四青年選擇留港發展事業，助香港發展經濟；建議推動應用科學大學與企業合辦配合未來產業需求的技術培訓課程。

香港青年協會青年研究中心青年創研庫在9月28日至10月4日訪問600名18至34歲香港青年。結果發現，受訪青年對未來3年本港經濟前景的信心一般，平均分為5.95(10為非常有信心)，僅39.7%認為香港整體經濟發展前景理想；普遍同意「香港經濟需要變革」(84.5%)、「拼經濟是特區政府當務之急」(78.7%)。