調查：近半港人睡6小時或以下　研究指死亡率高逾20%

香港人生活繁忙，缺少睡眠。加拿大楓之寶委託生活易於上月進行「港人睡眠習慣調查」，透過網上問卷訪問694名受訪者。調查發現近半港人(49%)每天只有6小時或以下的睡眠時間，低於成人每天的建議睡眠時間7至9小時。而有一項長達22年的研究結果發現，每天睡不足7小時相較於睡滿7小時的成年 人，女士死亡風險高出21%，而男士死亡風險更高出26%。調查結果亦顯示，有近76%受訪者自覺睡眠不足，66%受訪者表示起床後仍覺得疲倦、63%指其睡眠時間短、37%表示日間會打瞌睡，而覺得自己根本睡眠不足。

而在睡眠不足的情況下，受訪者表示會出現專注力不足(52%)、頭痛及頭暈(46%)、容易發脾氣(44%)等身體或情緒問題，而受訪者最害怕不夠睡眠或睡得不好的嚴重影響包括記憶力減退(42%)、免疫功能/疾病抵抗力受損(40%)、增加患嚴重疾病風險，如癌症、心臟病、中風及腦退化等(35%)、有情緒問題(28%)、變蠢或變遲鈍(27%)等，卻有64%受訪者不知道睡眠不足會引致「短命」之風險。精神科專科醫生李允丰指出，睡眠不足會影響身體及精神健康，例如增加罹患心血管疾病、糖尿病、免疫力下降和肥胖症的風險，亦有研究發現失眠有機會引發心血管疾病如高血壓及心臟病，以及情緒出現問題，更與自殺等問題有所關聯。

46% 受訪者每周最少出現 4 次睡眠問題

港人除了睡眠不足外，睡眠質素亦未如理想。調查中，46%受訪者每星期最少出現4次睡眠問題，當中更有20%受訪者每晚都受睡眠問題困擾。最纏繞港人的睡眠問題包括起床後仍覺疲倦(55%)、容易「扎醒」(35%)、多夢(30%)等。會半夜「扎醒」的受訪者當中，61%甚至會每晚「扎醒」2次或以上，22%「扎醒」後更需30分鐘以上才可再入睡。

調查發現，87%有睡眠問題的受訪者就算試過不同方法後都不能幫助入睡，仍然不會選擇進食安眠藥，原因包括怕有副作用(42%)、會有耐藥性/依賴性(31%) 及治標不治本(25%)。為了改善睡眠質素，受訪者平均試過2種助眠方法，最多受訪者認為服用褪黑素有效(74%)，其次為聽音樂(72%)及戴眼罩(70%)。李允丰醫生解釋，褪黑素又稱為黑夜荷爾蒙，由腦部松果體自然分泌的睡眠荷爾蒙，一般都會在晚上分泌更多褪黑素，從而產生睡意，是調節生理時鐘的重要物質，有研究證實補充褪黑素能幫助睡眠。