調查：近半港人睡6小時或以下　研究指死亡率高逾20%

香港人生活繁忙，缺少睡眠。加拿大楓之寶委託生活易於上月進行「港人睡眠習慣調查」，透過網上問卷訪問694名受訪者。調查發現近半港人(49%)每天只有6小時或以下的睡眠時間，低於成人每天的建議睡眠時間7至9小時。而有一項長達22年的研究結果發現，每天睡不足7小時相較於睡滿7小時的成年 人，女士死亡風險高出21%，而男士死亡風險更高出26%。調查結果亦顯示，有近76%受訪者自覺睡眠不足，66%受訪者表示起床後仍覺得疲倦、63%指其睡眠時間短、37%表示日間會打瞌睡，而覺得自己根本睡眠不足。
64%受訪者不知睡眠不足會引致短命
而在睡眠不足的情況下，受訪者表示會出現專注力不足(52%)、頭痛及頭暈(46%)、容易發脾氣(44%)等身體或情緒問題，而受訪者最害怕不夠睡眠或睡得不好的嚴重影響包括記憶力減退(42%)、免疫功能/疾病抵抗力受損(40%)、增加患嚴重疾病風險，如癌症、心臟病、中風及腦退化等(35%)、有情緒問題(28%)、變蠢或變遲鈍(27%)等，卻有64%受訪者不知道睡眠不足會引致「短命」之風險。精神科專科醫生李允丰指出，睡眠不足會影響身體及精神健康，例如增加罹患心血管疾病、糖尿病、免疫力下降和肥胖症的風險，亦有研究發現失眠有機會引發心血管疾病如高血壓及心臟病，以及情緒出現問題，更與自殺等問題有所關聯。
46%受訪者每周最少出現4次睡眠問題
港人除了睡眠不足外，睡眠質素亦未如理想。調查中，46%受訪者每星期最少出現4次睡眠問題，當中更有20%受訪者每晚都受睡眠問題困擾。最纏繞港人的睡眠問題包括起床後仍覺疲倦(55%)、容易「扎醒」(35%)、多夢(30%)等。會半夜「扎醒」的受訪者當中，61%甚至會每晚「扎醒」2次或以上，22%「扎醒」後更需30分鐘以上才可再入睡。
調查發現，87%有睡眠問題的受訪者就算試過不同方法後都不能幫助入睡，仍然不會選擇進食安眠藥，原因包括怕有副作用(42%)、會有耐藥性/依賴性(31%) 及治標不治本(25%)。為了改善睡眠質素，受訪者平均試過2種助眠方法，最多受訪者認為服用褪黑素有效(74%)，其次為聽音樂(72%)及戴眼罩(70%)。李允丰醫生解釋，褪黑素又稱為黑夜荷爾蒙，由腦部松果體自然分泌的睡眠荷爾蒙，一般都會在晚上分泌更多褪黑素，從而產生睡意，是調節生理時鐘的重要物質，有研究證實補充褪黑素能幫助睡眠。
調查發現現代人的生活及睡眠習慣擾亂生理時鐘，受訪者有在睡覺前用電話(73%)、少曬太陽(41%)、因工作熬夜/日夜顛倒(21%)等生活習慣。李允丰醫生表示，腦部松果體會根據所接收的光量多少來決定褪黑素分泌量，主宰人體的生理時鐘運作。生活上的習慣如日常少曬太陽、長時間或睡覺前用釋放藍光的電子產品均有機會干擾腦部對晝夜的判斷，抑制褪黑素分泌。如因此有睡眠問題，可嘗試改變干擾褪黑素分泌的習慣，但如試過不同方法亦未能改善，而失眠情況持續超過1個月，應盡早求醫。