調查：近四成僱主未來3個月擬增聘人手　IT業最缺人

人力資源顧問公司萬寶盛華今日發布今年第3季「就業展望調查」。調查結果顯示，38%受訪僱主預算未來3個月會增加人手，27%表示縮減人手。在眾多行業中，資訊科技業最缺人，其次是餐飲及酒店業，估計與疫情緩和，放寬晚市堂食及派發消費券有關。

香港職 位 空缺難填補

萬寶盛華今年第3季「就業展望調查」訪問了全球40個地區、共約4萬多個僱主。調查結果發現，全球人才荒攀升，創16年新高。有75%僱主稱難以填補空缺的數量，與去年相比增加6%。亞太地區當中，填補空缺職位最困難的地區，首4位依次為台灣、新加坡、內地及香港。

報告又顯示，本港就業展望指數錄得正數11%，按季增8%，按年亦增10%。調查訪問515名僱主，結果顯示，38%僱主預算未來三個月將增加人手，另有27%表示會縮減人手，亦有34%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。

行業數碼轉型使 IT 業人手需求增加

其中，資訊科技及通訊媒體業錄得31%就業展望指數，為所有行業中最高，按季上升4%，按年更增31%。萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，現時不少行業數碼轉型，不論傳統及初創企業均採用數碼化策略，令創科人手需求殷切，而不少企業亦實施混合及遙距工作模式，並會使用大數據等分析客務及市場數據，加強網絡安全研究員、機器學習工程師等需求。

恢復堂食、消費券刺激餐飲 業

其次是餐飲及酒店業，就業展望指數為24%，按季增29%；而建造業的就業展望指數則為19%，按季增8%。徐玉珊指，本地疫情緩和，除了恢復晚市堂食外、政府亦發放電子消費券，使餐飲業務逐步改善，而舉行宴會的需求亦增加，料生意額可恢復疫情前的60至70%。至於酒店業，由於5月起取消香港居民入境限制，4月航空交通量按年增109.4%，令酒店業僱主的招聘意欲增加。不過，教育、醫療及保健、社會工作及政府則錄得負6%。她解釋，現時檢疫中心需求減少，不少隔離中心亦改作備用狀態，故數字有下調。