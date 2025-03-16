調查：近5成SEN兒童家長稱子女曾受不友善對待 女青籲給予空間和善意

家長帶孩子出外最怕孩子表現出奇怪行為，引來他人則目，特殊教育需要(SEN)孩子家長對此情況感受或會更深。香港基督教女青年會今日(6日)發表調查指，近5成受訪SEN兒童家長稱子女曾受不友善對待，如投以奇異目光、嘲笑等；逾七成擔心子女外出時闖禍，又指不介意別人知道子女有SEN，惟期望他人給予空間，展示善意。 女青去年9月至10月期間，以問卷訪問了520名育有特殊教育需要孩子的家長，以及619名公眾人士。在家長問卷方面，接近一半(46.7%)家長稱，曾因SEN子女的行為而遭受不友善對待，其中最常見的是投以奇異目光(43.1%)，另外亦有子女被嘲笑(31.7%)、被指罵(28.7%)、被同學言語欺凌(27.1%)、急步行開(25.6%)及被同學肢體欺凌(12.9%)等情況。這些不友善對待，較多來自孩子的同學(26.9%)、途人(22.5%)、親戚(15.6%)，但亦有行政院來至餐廳侍應(14.0%)、場地職員(13.8%)等。

面對難堪情況，較多家長表示立即帶子女離開現場(64.4%)或嘗試向他人解釋子女情況(37.7%)，也有25.7%家長選擇不作出任何反應。研究進一步發現，大多數(71.0%)家長其實不介意別人知道子女有SEN，六成人亦期望他人了解後可改善態度；又或希望子女做一些看來奇怪的行為時，旁人能給予空間(52.9%)、展示善意(44.6%)、避免過份注視(42.5%)等；不過，85.0%受訪者認為，要公眾接納SEN子女很困難，更有72.7%受訪家長表示，擔心SEN孩子外出時闖禍。 家長盼旁人多一分忍讓 育有專注力失調過度活躍症(ADHD)及自閉症譜系障礙(ASD)兒子的李太表示，兒子曾在社區中心按捺不住情緒大哭，安撫期間一名旁觀者突說：「小朋友係要鬧㗎」，兒子隨即再放聲痛哭，讓她大感氣餒。

她又指，試過兒子在玩滑梯時不慎與其他小朋友碰撞，被對方家長指罵一輪，感無奈卻百辭莫辯，只能連連道歉。經歷這些事情後，李太加緊讓兒子學習如何管理自己情緒；平日外出前，她也會先「預告」待會有可能遇見的人、事、物，讓孩子有更多的心理準備，減少不安。 李太認為，SEN兒童在陌生或公眾地方，遇上突發狀況時釋放出來的情緒，較容易引起注目甚至騷擾他人；但她表示，若家長已在小朋友身邊，協助梳理情緒，希望旁觀者可以多一分忍讓，暫時把目光移離小朋友，也不要拍攝並放上社

交媒體「公審」。

至619名公眾人士分別有63.8%及58.3%受訪者表示，看見兒童有騷擾或奇怪行為時，會有急步離開、向職員投訴或投以不友善目光等反應。雖然多達83.0%受訪者表示，會懷疑這些兒童是否有SEN；但在個別行為而言，他們傾向把騷擾行為歸因於兒童頑皮或家長管教問題，奇怪或重複行為才會聯想與SEN有關。 研究亦發現，雖然大部份受訪公眾表示，願意與SEN小學生一起坐交通工具(71.2%)、工作上為他們服務(69.6%)等，亦傾向願意了解SEN的知識(85.6%)；惟要社會大眾接納SEN學童仍然困難(86.6%)。

女青：給予空間和忍讓助解決矛盾 女青總主任(青年及社區服務)吳翠萍表示，本港SEN兒童人數持續增加，過去十年間多約一倍，增至2023/24年底，約3.1萬人。她又指，是次研究所見，公眾遇上兒童的奇怪以至騷擾行為時，反應以嫌棄或厭惡為主，較少顧及兒童想法和原因；認為，給予空間和忍讓，可解決頃刻的矛盾。 因此，吳翠萍建議公眾遇上小朋友引人注目的行為時，可以先給予時間家長處理，無需刻意注視；甚或可以主動詢問家長是否需要幫忙，都有助緩解當刻的氣氛；而SEN家長日常亦應多與兒童作日常生活訓練，減少他們對公眾場合的未知與擔憂，有助控制情緒。公眾的反應背後反映社區對SEN群體的接納程度，期望政府及社會其他持份者，推動更多公眾教育，達致公眾與SEN群體的雙向共融。