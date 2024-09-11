調查：逾三成學童曾被欺凌　七成教師觀察到欺凌行為

校園欺凌對兒童身心發展影響深遠，可長達數十年。香港幼兒教育及服務聯會7月透過網上問卷調查，了解校園欺凌背後的原因，及老師和家長在處理時所面對的困難與挑戰。結果顯示，逾三成學童曾被欺凌(34.9%)，部份更有意復仇（41.1%)；另有過半受訪者表示曾在學校中目睹過欺凌，當中31.2%表示擔心成為下一個欺凌對象，但亦有表示會「食花生」(26.6%)及不予理會(22.9%)。

過半學生不清楚學校是否有足夠支援 調查發現，58.8%學生不清楚學校是否有提供足夠支援予受害學生，更有近一成半明確表示，學校沒有提供足夠保護，反映學校對處理欺凌事件的透明度不足，使學生未能確切知道尋求幫助的方式，被欺凌者怕情況持續或惡化而隱瞞，令部份施暴者變本加厲，形成惡性循環，其他同學亦因同儕壓力而沉默。

七成家長缺乏有關知識 幼聯高級項目經理劉德權指，70.2%受訪家長認為自身缺乏有關知識，如缺乏證據收集和查證的能力 (70.2%)、沒有足夠技巧去處理 (53.4%)，但亦有家長表示子女不願意揭露欺凌情況 (51.9%)，而且不清楚 (56.5%)學校有無為校內欺凌事件採取應對措施。

七成教師觀察到欺凌行為 至於教師方面，他續指則有七成觀察到學生間存在欺凌行為，其中四份之一表示學校過往沒有為學生舉辦任何反欺凌教育活動、兩成稱校方沒有為當事人提供足夠支援及保護；一般處理學生欺凌問題時，會向學生了解情況及調節(96.82%)、交由駐校社工負責(81.6%)、通知事主家長(70.4%)，並認為通知家長(72.8%)、記錄欺凌事件(70.4%)、校內通傳機制(68.8%)等均有效處理欺凌事件。

程德智：盼香港10年後達「零個案」 為更有效提升各界對欺凌行為的關注，幼聯與不同專業人士合作，成立Nurture our Future，為香港兒童、家庭及業界提供不同學習和培訓機會，並推出「幼聯反欺凌『童』盟」。創辦人及總幹事程德智介紹，計劃於本學年舉辦家長及教師高峰會、家長講座及工作坊等，和招募全港小學加入，於校園及課室內進行反欺凌宣傳，提升學生、教師及家長對欺凌問題的認知；未來將推動校園內部合作與支援機制、擴闊教育宣傳活動至幼稚園及中學、開展教師培訓計劃等，盼有助消除校園欺凌、促進學生心理健康和社交能力，讓香港10年後達「零個案」。