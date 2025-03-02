調查：逾三成被訪女僱員曾受職場性騷擾 團體促企業制定「性騷擾指引聲明」

職場性騷擾問題不容忽視。民建聯婦女事務委員會今日(2日)聯同香港中小型企業聯合會、大灣區香港女企業家總會及香港島婦女聯會，聯合舉辦「履行企業ESG責任 拒絕職場性騷擾」行動日，並發布關於職場性騷擾網上問卷調查。該問卷發現，逾三成成女性僱員曾受職場性騷擾，但有6成事主無求助。委員會主席葛珮帆呼籲，社會更加關注女性遭職場遭性騷擾的問題，並敦促所有企業盡快制定「性騷擾指引聲明」，建立清晰的投訴渠道和處理程序。

調查於今年2月11至21日以網上問卷方式進行，研究團隊分別向企業及女性僱員發放，其中在104間獲發問卷的中小企業，有96.2%受訪企業或管理人員都是知悉公司應一律受到《性別歧視條例》規管，惟只有45.2%企業表示有訂立「性騷擾指引聲明」。