調查：逾三成被訪女僱員曾受職場性騷擾 團體促企業制定「性騷擾指引聲明」

職場性騷擾問題不容忽視。民建聯婦女事務委員會今日(2日)聯同香港中小型企業聯合會、大灣區香港女企業家總會及香港島婦女聯會，聯合舉辦「履行企業ESG責任 拒絕職場性騷擾」行動日，並發布關於職場性騷擾網上問卷調查。該問卷發現，逾三成成女性僱員曾受職場性騷擾，但有6成事主無求助。委員會主席葛珮帆呼籲，社會更加關注女性遭職場遭性騷擾的問題，並敦促所有企業盡快制定「性騷擾指引聲明」，建立清晰的投訴渠道和處理程序。
調查於今年2月11至21日以網上問卷方式進行，研究團隊分別向企業及女性僱員發放，其中在104間獲發問卷的中小企業，有96.2%受訪企業或管理人員都是知悉公司應一律受到《性別歧視條例》規管，惟只有45.2%企業表示有訂立「性騷擾指引聲明」。
另外，僅有9.6%的受訪企業和25.7%的受訪女性員工表示曾接受過相關培訓，且不到一半的受訪企業和女性員工表示公司有制訂「職場性騷擾」相關政策；只有65.4%僱主有充分信心掌握職場性騷擾的定義和行為，分別有13.5%和21.2%稱不能充分把握和不清楚，性騷擾的定義和行為。
至於女性僱員問卷方面，從311份成功回收問卷中，有超過30%受訪者於過去3年均有遇到不同情況的「職場性騷擾」，包括19.9%涉及言語/文字/電子訊息；18.4%是有身體接觸；18.8%涉及性有關的非言語暗示。而當遇到「職場性騷擾」時，有60%受訪者沒有作出處理；即使會處理的，大多數不願張揚而傾向於內部處理。
葛珮帆：盡快制訂性騷擾指引聲明
民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆表示，結果反映許多婦女在職場上仍面臨性騷擾的問題，有的深感困擾卻求助無門，有的擔心影響工作而選擇沉默，甚至有人因此被迫放棄大有前途的職業生涯；籲社會更關注女性在職場遭遇性騷擾的問題，所有企業亦應盡快制訂「性騷擾指引聲明」，建立清晰的投訴渠道和處理程序，推行嚴謹的員工守則，並提供適切的培訓，以保障女性員工免受性騷擾的傷害；將保障在職婦女免受性騷擾納入企業環境、社會和公司治理（ESG）的重要指標之一。