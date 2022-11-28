調查：逾九成僱主滿意本地畢業生工作表現　最看重工作態度

教育局委託的一項問卷調查今日（28日）發表報告結果，顯示大部分僱主滿意本地畢業生的工作表現。調查範圍涵蓋2019年經本地評審公帑資助及自資學士學位及副學位課程的畢業生。整體而言，約98%的受訪僱主滿意學士學位畢業生的工作表現，其中約78%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。另外，約97%的受訪僱主滿意副學位畢業生的工作表現，其中約68%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。

問卷主要收集僱主對畢業生在九個範疇表現的意見，分別為語文能力（中文及英文）、數字運用能力、資訊科技知識、分析及解決問題能力、工作態度、人際技巧、管理技巧、工作所需的專業知識，以及時事知識和自學能力。調查結果顯示，僱主認為在這九個範疇中，工作態度最為重要。

學位畢業生整體工作表現獲3.74分

2019年學士學位畢業生表現較理想的範疇依次為工作態度、資訊科技知識、語文能力及人際技巧。他們在所有九個主要範疇的表現評分，在5分制評核制度中均取得3.50分以上，表示他們的表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳；而畢業生的整體工作表現則獲得3.74分，表示他們已達到甚至偶或高於僱主要求的標準，這分數亦是歷年調查中最高。