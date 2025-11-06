熱門搜尋:
調查：逾九成半受訪僱主滿意本地畢業生工作表現　整體得分創歷年最高

調查指逾九成半受訪僱主滿意本地畢業生工作表現，與上輪調查相若。(資料圖片)

教育局委託的一項問卷調查今日(6)發表報告結果，顯示大部分僱主滿意本地畢業生的工作表現。調查範圍涵蓋2022年經本地評審公帑資助及自資學士學位及副學位課程的畢業生。

整體而言，約98%的受訪僱主滿意學士學位畢業生的工作表現，其中約79%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。另外，約96%的受訪僱主滿意副學位畢業生的工作表現，其中約66%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。有關結果與上一輪調查相若。

僱主認為工作態度最重要

問卷主要收集僱主對畢業生在9個範疇表現的意見，分別為語文能力、數字運用能力、資訊科技知識、分析及解決問題能力、工作態度、人際技巧、管理技巧、工作所需的專業知識，以及對時事及商貿的知識、自學能力及自信心。調查結果顯示，僱主認為當中工作態度最為重要。

學士學位畢業生表現

2022年學士學位畢業生表現較理想的範疇依次為工作態度、資訊科技知識及語文能力。他們在所有9個主要範疇的表現評分，在5分制評核制度中均取得3.50分以上，表示他們表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳；而畢業生的整體工作表現則獲得3.75分，表示他們已達到甚至偶或高於僱主要求的標準，創歷年調查中最高。

副學位學位畢業生表現

2022年副學位畢業生表現較理想的範疇依次為資訊科技知識、工作態度及人際技巧。整體工作表現取得3.57分，同樣是各輪調查中的最高得分。他們在9個主要範疇均取得高於3.40分，反映他們的表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳。

調查於去年第三季至今年第二季以問卷形式進行，收回超過1,500份有效問卷，涵蓋超過1,300名本地學士學位畢業生和250名本地副學位畢業生。

