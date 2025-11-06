調查：逾九成半受訪僱主滿意本地畢業生工作表現　整體得分創歷年最高

教育局委託的一項問卷調查今日(6日)發表報告結果，顯示大部分僱主滿意本地畢業生的工作表現。調查範圍涵蓋2022年經本地評審公帑資助及自資學士學位及副學位課程的畢業生。

整體而言，約98%的受訪僱主滿意學士學位畢業生的工作表現，其中約79%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。另外，約96%的受訪僱主滿意副學位畢業生的工作表現，其中約66%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。有關結果與上一輪調查相若。

僱主認為工作態度最重要

問卷主要收集僱主對畢業生在9個範疇表現的意見，分別為語文能力、數字運用能力、資訊科技知識、分析及解決問題能力、工作態度、人際技巧、管理技巧、工作所需的專業知識，以及對時事及商貿的知識、自學能力及自信心。調查結果顯示，僱主認為當中工作態度最為重要。