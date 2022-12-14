調查：逾八成人反對禁向「09後」賣煙　九成人批剝奪個人選擇權

《施政報告》提出推展禁煙及控煙工作，政府有意立法將2009年或之後出生的人士訂為「無煙世代」，禁止向他們銷售煙草。有團體調查發現，逾八成受訪者反對向「09後」禁售煙草，近九成人更認為禁向「09後」售煙是剝奪個人選擇權。團體又批評政府在未完善戒煙支援及宣傳情況下，以提高煙稅強迫煙民戒煙的做法是不盡責任。

社區發展脈搏於上月4日至10日，向逾100名12至17歲青年及逾300名18歲或以上成年人士進行問卷調查，並在今日下午(14日)到立法會公布調查結果。結果顯示逾八成受訪者受訪者反對向「09後」禁售煙草，同樣逾八成人認為政策不會有效防止青年接觸香煙，更有近九成人認為禁止向他們售煙是剝奪個人選擇權利，另逾七成受訪青年認為能夠透過朋友分享或找他人代購形式以獲取香煙。團體認為結果能反映相關政策實施後預計會產生的實際效果。

逾半人批加煙稅無助 戒煙

調查又發現，逾半數受訪者認為大幅增加煙稅的措施，並不會有效推動煙民戒煙，當中從吸煙人士的問卷調查中，逾九成受訪的吸煙人士認為因提神及紓緩身體不適等原因及受職場文化影響而繼續吸煙，認為政府在推行禁煙政策上，宜考慮社會文化及生活工作環境等因素對煙民的影響。

另外，調查亦顯示有逾八成受訪者認為要進一步擴大戶外公眾地方的禁煙範圍，以及政府過往推行戒煙支援的工作有所不足，當中逾九成受訪煙民表示不清楚透過哪些渠道獲得相關的戒煙藥物。

發言人：無理由懲罰無礙公眾煙民

團體發言人黃宇瀚表示，儘管市民普遍支持擴大公眾禁煙範圍，但調查顯示普遍民意反對仿傚紐西蘭的做法，強禁指定年份後出世者吸煙的權利，同時調查反映政府在戒煙資訊及支援服務及宣傳力度不足，建議政府未完善現行方案的情況下，以加稅來強迫煙民戒煙的做法是不盡責任，認為在不影響公眾的情況下吸煙，政府並無正當的理由懲罰煙民。