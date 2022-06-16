調查：逾八成僱主誤以為可解僱懷孕外傭

支援外傭的機構「融幼社」近日進行調查，發現本港有84％的外傭僱主，誤以為外傭如因懷孕而無法工作，可將其解僱，對外傭懷孕的權益及保障缺乏了解。機構指調查結果令人擔憂，儘管外傭懷孕受到法律保障，但非法解僱情況仍在，促請社會各界加強合作，制定有效的解決方案，保障僱主及外傭權益。

僅半數僱主知道外傭可放產假

「融幼社」是一個支援來港外傭及其子女的機構，過去6年，每年平均收到250名求助，當中近半涉及外傭因懷孕而與僱主有勞資紛爭。「融幼社」2020年進行一項調查，在全港各區街頭成功訪問103位外傭僱主，了解他們對外傭懷孕的意見以及對外傭懷孕保障的認知。調查結果發現，僅51%受訪僱主知道外傭可放產假，反映僱主對在勞工及性別歧視條例下外傭懷孕的保障缺乏了解。另外，有81%受訪僱主不知道如僱主不容許外傭放產假，外傭有權採取法律行動，84%受訪僱主以為外傭如因懷孕而無法工作可被解僱。

所有僱主相信僱傭中介公司會提供協助

調查又顯示，僱主聘請外傭最主要原因，93%為處理家務，67%為照顧兒童以及32%為照顧長者。另有99%受訪僱主稱透過僱傭中介公司尋找及招聘外傭，所有受訪僱主均相信，若外傭懷孕，僱傭中介公司應為僱主提供協助。

「融幼社」 指調查結果令人擔憂

「融幼社」指調查結果令人擔憂，儘管外傭懷孕受到法律保障，但非法解僱情況仍在，並建議為僱傭中介公司提供正確資訊，協助他們為外傭和僱主提供正當的支援。