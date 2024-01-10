調查：逾六成受訪者認為復辦「一簽多行」有助本地零售業

在經濟不明朗、消費模式轉型等因素下，香港零售行業在疫後的復甦力度未如理想。為帶動本港經濟發展，政府正探討恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」，以至擴大措施至其他大灣區城市。香港百貨、商業僱員總會上月28日至本月5日，透過網上問卷形式訪問會員了解會員對開放深圳戶籍居民「一簽多行」的意見，並成功收回392份有效回覆。調查結果顯示，大部分受訪者非常支持(28.1%)或支持(41.3%)復辦深圳戶籍居民「一簽多行」，逾六成認為復辦「一簽多行」能扶助本地零售業，並有65.8%支持將措施擴大至大灣區其他地區。

料「一簽多行」實施後生意額增一至兩成 電器及影音從業員協會理事長林志忠預料，「一簽多行」實施後，生意額會增加約一至兩成，但確切數據需視乎店鋪位置、行業及貨品。他又稱，受訪者認為在推行「一簽多行」時，政府應對加強關注人流和阻街 (59.5%)、交通和社區承載力 (57.3%)、通脹 (49.8%)，以及商舖會否單一化、水貨等問題。總會副理事長鍾博文相信，復辦「一簽多行」、擴大適用城市可增加訪港旅客人數，但由於內地零售形式 (網購、直播帶貨等) 近年有所轉變，加上價格、體驗等因素，因此認為措施所帶動的經濟效果或不如以前，對一簽多行後零售業迅速受惠抱審慎觀望態度。