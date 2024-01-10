調查：逾六成受訪者認為復辦「一簽多行」有助本地零售業

在經濟不明朗、消費模式轉型等因素下，香港零售行業在疫後的復甦力度未如理想。為帶動本港經濟發展，政府正探討恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」，以至擴大措施至其他大灣區城市。香港百貨、商業僱員總會上月28日至本月5日，透過網上問卷形式訪問會員了解會員對開放深圳戶籍居民「一簽多行」的意見，並成功收回392份有效回覆。調查結果顯示，大部分受訪者非常支持(28.1%)或支持(41.3%)復辦深圳戶籍居民「一簽多行」，逾六成認為復辦「一簽多行」能扶助本地零售業，並有65.8%支持將措施擴大至大灣區其他地區。
料「一簽多行」實施後生意額增一至兩成
電器及影音從業員協會理事長林志忠預料，「一簽多行」實施後，生意額會增加約一至兩成，但確切數據需視乎店鋪位置、行業及貨品。他又稱，受訪者認為在推行「一簽多行」時，政府應對加強關注人流和阻街 (59.5%)、交通和社區承載力 (57.3%)、通脹 (49.8%)，以及商舖會否單一化、水貨等問題。總會副理事長鍾博文相信，復辦「一簽多行」、擴大適用城市可增加訪港旅客人數，但由於內地零售形式 (網購、直播帶貨等) 近年有所轉變，加上價格、體驗等因素，因此認為措施所帶動的經濟效果或不如以前，對一簽多行後零售業迅速受惠抱審慎觀望態度。
此外，他亦歡迎各區議會亦設立「提振地區經濟專責工作小組」推動地區經濟，長遠建立「一區一特色」，並期望復辦「一簽多行」能成為帶動復甦的第一步，盼當局能在《香港旅遊業發展藍圖 2.0》中對旅遊及零售業務有更詳盡、長遠的規劃，如繼續透過中外文化交融及流行文化發展等軟實力吸引海內外不同牌品在港發展、加強交通和地區配套、提高免稅額、提供更豐富旅遊體驗、社區特色等，重新吸引旅客訪港，接受內地消費趨勢，讓訪港旅客透過網上平台分享好體驗，帶動香港經濟發展。