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2023-12-21 04:30:32
日報

調查：逾半受訪者留港度聖誕 平安夜港九兩區封路 料26.4萬人赴尖沙咀慶祝

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平安夜 聖誕節

調查：逾半受訪者留港度聖誕 平安夜港九兩區封路 料26.4萬人赴尖沙咀慶祝

平安夜和聖誕節臨近，不少市民當晚都會外出歡度佳節。有調查顯示，逾半受訪者今年聖誕將留港度過，另有六成半受訪者預算花費不多於2,000元慶祝，顯示市民聖誕消費預算有輕微上調。警方估計今年聖誕節有26.4萬人到尖沙咀慶祝，平安夜將繼續在尖沙咀和中環蘭桂坊一帶，分階段封路和實施人潮管制措施，又呼籲市民不要帶幼童往蘭桂坊一帶。

香港研究協會月初訪問1,060名成年市民，有56%受訪者表示會留港度聖誕，比率為調查自2008年開始以來新低，而21%受訪者指會出外旅遊的比率亦創調查新高。調查問到受訪者預期慶祝聖誕節的花費，有46%人稱不會用多於1,000元，按年跌8個百分點、19%受訪者擬消費1,000元至1,999元，按年增3個百分點、18%受訪者預期會花費2,000元或以上。對經濟環境看法方面，有57%人認為現時較去年同期差，覺得差不多或較好的各有18%。

協會指，調查發現本港市民聖誕消費意欲止跌回穩，消費預算亦輕微上調，惟本地消費出現外流問題，加上近六成人認為現時經濟環境較去年同期差，顯示市民對經濟環境評估未許樂觀。協會負責人促請政府密切留意環球經濟發展趨勢，推出有效政策提升競爭力，加強市民對經濟前景的信心。
 

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提醒家長勿帶幼童往蘭桂坊

留港慶祝節日的市民，部分在平安夜當晚都會到尖沙咀、中環蘭桂坊一帶感受節日氣氛，警方根據去年聖誕26萬人和除夕30萬人、今年10月煙花匯演時34萬人的人流估算，料今年聖誕尖沙咀的人流約為26.4萬，與去年相若。在平安夜下午開始，尖沙咀和中環蘭桂坊一帶會分階段開始封路，實施人流安全管理措施及特別交通安排。其中在尖沙咀，晚上6時起柯士甸道以南的尖沙咀大部分道路，如部分廣東道和彌敦道、漢口道和中間道等，以及西九文化區的博物館道一帶、紅磡繞道將會封閉，尖沙咀碼頭和九龍公園徑則晚上6時半起封閉，臨時巴士站將設於加連威老道近香港科學館，其間封路範圍內的停車場將禁止車輛進出，如有需要會進一步擴大封路範圍。

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至於中環蘭桂坊一帶，蘭桂坊、部分德己立街和威靈頓街等，將於平安夜下午2時起封閉至翌日上午5時，附近士丹利街、雲咸街和一段皇后大道中等，亦將視乎人潮情況封閉。警方呼籲，市民當日應盡量使用公共交通工具、避免駕車前往封路地區，又特別勸喻市民不要帶噴霧劑到蘭桂坊一帶或在該處噴灑，以及家長盡量不要帶幼童往該處一帶。

客運量料明年底全面恢復

另外，機管局表示機場目前平均每日處理約15萬人次旅客，預計本月聖誕旺季客運量可升至每日16萬人次，惟指出客運量只及疫情前七成半，復甦速度需視乎各間航空公司航班量和人手，料明年年底才能全面恢復。機管局早前亦聘用千多名外勞，預計會在未來數個月抵港。

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聖誕節港島特別交通安排

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