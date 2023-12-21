調查：逾半受訪者留港度聖誕 平安夜港九兩區封路 料26.4萬人赴尖沙咀慶祝

平安夜和聖誕節臨近，不少市民當晚都會外出歡度佳節。有調查顯示，逾半受訪者今年聖誕將留港度過，另有六成半受訪者預算花費不多於2,000元慶祝，顯示市民聖誕消費預算有輕微上調。警方估計今年聖誕節有26.4萬人到尖沙咀慶祝，平安夜將繼續在尖沙咀和中環蘭桂坊一帶，分階段封路和實施人潮管制措施，又呼籲市民不要帶幼童往蘭桂坊一帶。

香港研究協會月初訪問1,060名成年市民，有56%受訪者表示會留港度聖誕，比率為調查自2008年開始以來新低，而21%受訪者指會出外旅遊的比率亦創調查新高。調查問到受訪者預期慶祝聖誕節的花費，有46%人稱不會用多於1,000元，按年跌8個百分點、19%受訪者擬消費1,000元至1,999元，按年增3個百分點、18%受訪者預期會花費2,000元或以上。對經濟環境看法方面，有57%人認為現時較去年同期差，覺得差不多或較好的各有18%。