調查：逾半同意調高2元乘車優惠年齡 民主黨倡巴士全面分段收費

政府面對龐大財赤，表明將檢討長者2元乘車優惠計劃。民主黨早前就「2元乘車優惠」進行民意調查，結果顯示，有逾半數受訪市民同意將乘車優惠門檻上調至65歲。民主黨相信，市民以務實理性的角度看待政府的財赤問題，又建議巴士公司應全面落實長途車的「分段收費」。

民主黨於去年12月至今年1月初，成功訪問了943名、年齡介乎20至81歲的市民，以了解公眾對調整乘車優惠的意見。調查結果顯示，超過65%市民滿意現時的長者乘車優惠政策，並有56%市民同意將乘車優惠門檻由60歲上調至65歲；以及66%同意限制乘車優惠使用次數。