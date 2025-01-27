調查：逾半同意調高2元乘車優惠年齡 民主黨倡巴士全面分段收費

政府面對龐大財赤，表明將檢討長者2元乘車優惠計劃。民主黨早前就「2元乘車優惠」進行民意調查，結果顯示，有逾半數受訪市民同意將乘車優惠門檻上調至65歲。民主黨相信，市民以務實理性的角度看待政府的財赤問題，又建議巴士公司應全面落實長途車的「分段收費」。
民主黨於去年12月至今年1月初，成功訪問了943名、年齡介乎20至81歲的市民，以了解公眾對調整乘車優惠的意見。調查結果顯示，超過65%市民滿意現時的長者乘車優惠政策，並有56%市民同意將乘車優惠門檻由60歲上調至65歲；以及66%同意限制乘車優惠使用次數。
市民務實理性 料不會引「災難性」反彈
該黨交通政策發言人韓俊賢分析，不同年齡層人士對修訂乘車計劃建議的取態只有輕微差異，並沒有出現受惠者群起反對的跡象。民主黨主席羅健熙補充，市民以務實理性的角度看待政府的財赤問題，相信調整2元優惠政策對市民而言並不會引起「災難性」反彈。
另外，該黨交通政策發言人莊榮輝則稱，因現時無法掌握長者使用2元乘車優惠的實際數據，故未能就方案調整提出具體建議，建議政府公開更多數據方便社會討論。他又建議，巴士公司應全面落實長途車的「分段收費」，以及讓其他前往口岸的交通與港鐵「睇齊」，統一不支援2元乘車優惠，以免變得像是用公帑資助市民離港消費，冀政府和巴士公司檢視及調整相關安排。