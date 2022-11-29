調查：逾46%受訪中學生壓力指數偏高　七成認求助要很大勇氣

疫情至今踏入第三個學年，學生徘徊線上線下學習模式，一方面適應學業功課，另方面心理健康亦面對挑戰。香港青年協會「關心一線2777 8899」今(29日)公布「中學生情緒及求助狀況」調查結果。在5,160名受訪中學生中，46.5%壓力指數屬偏高水平，24.2%出現不同程度的焦慮傾向。
兩成四受訪中學生有焦慮傾向
青協今年10至11月期間，以便利抽樣自填問卷形式，訪問逾5,000名中一至中六學生。結果顯示，九月開學後，令學生最感困擾的事情依次為「功課／考測繁重」(46.7%)、「學習動力低」(39.4%)及「成績退步」(29.1%)。另外，24.2%受訪學生，有輕度至嚴重程度的焦慮傾向，較兩年前的21.9%呈輕微上升跡象，與2018年疫情前的15.4%相比，則增加了8.8%。
而受訪學生被問及在學校遇到煩惱或不開心時，願意和不願意求助的比率，約各佔一半。求助心態方面，88.5%受訪學生同意「我不反對向別人求助，但我有煩惱會盡量自己解決」，69.9%受訪學生同意「我認為遇到情緒困擾是人之常情，不需要掩飾」；亦有70.9%受訪學生認為「求助需要很大勇氣」。
徐小曼：學校復常路上宜留喘息空間
香港青年協會副總幹事徐小曼表示，青協「關心一線2777 8899」於2021年9月至2022年8月期間，分別處理22,780宗與情緒相關的求助個案，較去年上升3,335多宗；另有9,113宗與校園生活相關的求助個案，當中以「升學」、「學習技巧」及「校園適應」為最主要範疇。
目前疫情陰霾未消散，但大部分中學已逐步復常。然而，不少學生反映課程緊湊，功課繁重，學業壓力快速升溫。她認為，學生之間的學習和適應步伐存在差異，加上今學年的新老師比例增加，學校在復常路上宜留有喘息空間。她亦相信，學校有不少隱藏自己情緒而沒有勇氣求助的學生，故建議學生嘗試自己解決問題後，若情緒仍持續困擾，甚至影響日常生活，便應盡快求助。對於不少學生表示容易感到疲倦、乏力，有機會是壓力及負面情緒的早期徵兆，學生及身邊人應多加留意。