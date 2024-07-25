調查︰養貓月花$1889 按年升26% 六成人養兩隻或以上

「香港貓迷博覽會」8月2至4日在灣仔會展舉辦。

貓咪受到貓奴寵愛，更有人可能愈養愈多。有調查發現，養貓人士中，六成以上飼養兩隻或以上，12.4%飼養四隻或以上。87.9%人指過去一年養貓開支有所增加，平均每月開支達1,889元，甚至有人月花3,000至5,000元。展覽集團指，隨著人均養貓數字上升，寵物產業(貓)市場經濟價值只會有增無減，下月將舉辦「香港貓迷博覽會」推動貓文化發展，料有助吸引養貓人士留港消費。

展貿集團6月網上問卷訪問約1,000名養貓人士，調查發現六成以上受訪者飼養兩隻或以上貓隻，12.4%飼養四隻或以上，按年升1百分點。最受港人歡迎品類依次為短毛家貓、英國短毛貓、布偶貓、美國短毛貓及異國短毛貓。