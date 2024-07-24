調查︰養貓月花1889元按年升26%

香港愈來愈多人愛上貓咪，街上亦出現不少貓店長。展貿集團6月網上問卷訪問約1,000名養貓人士，最受港人歡迎品類依次為短毛家貓、英國短毛貓、布偶貓、美國短毛貓及異國短毛貓。調查發現，六成以上飼養兩隻或以上，12.4%飼養四隻或以上，按年升1百分點。87.9%人指過去一年養貓開支有所增加，平均每月開支達1,889元，甚至有人月花3,000至5,000元。展覽集團指，隨著人均養貓數字上升，寵物產業(貓)市場經濟價值只會有增無減，下月將舉辦「香港貓迷博覽會」推動貓文化發展，料有助吸引養貓人士留港消費。

主子梳毛扮靚，亦有可能「頭暈身㷫」，87.9%人指過去一年增加養貓開支，平均每月花1,889元，較去年1,495元增26.4%；報告分析開支受經濟環境、貓隻年齡及醫療保健影響。展覽集團有限公司總經理朱雪玲表示，按統計處數目，全港有10萬戶正飼養貓隻，每月寵物產業(貓)市場經濟價值達至1.9億元，每年逾22億，隨著人均養貓數字上升，市場熱度只會有增無減。

410展位亮相博覽會

該集團於8月2至4日在灣仔會展舉辦「香港貓迷博覽會」，200個展商，410個展位參與，出售貓糧、用品外，場亦內亦不同活動。當中香港黑貓會承辦「CFA夏日冠軍貓展」於8月3及4日舉行共10場賽事，由11名來自世界各地評判評選獲獎貓隻。元老組，即7歲或以上貓咪將會舉辦7場賽事。場內亦有「CFA貓隻品種巡禮」，屆時有20個品種超過100隻貓，愛貓人士可近距離接觸，及了解各品種特點。

除了購物、貓展外，亦設有「貓奴知識講座」，愛護動物協會將會分享寵物物理治療、貓貓行為研究、骨骼疾病預防和治療方面專業知識，讓貓奴更了解如何照顧愛貓。