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2023-12-12 14:50:00

調查：15%香港僱主擬縮減人手　料打工仔人均工資增3.3%

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一項調查指，15%香港僱主擬縮減人手，料打工仔人均工資增3.3%。

一項調查指，15%香港僱主擬縮減人手，料打工仔人均工資增3.3%。

ManpowerGroup香港調查報告顯示，僱主預期明年第一季增加員工人數意欲維持平穩。包括525名香港僱主在內，「就業展望調查」共訪問40,077名僱主，分別來自印度、荷蘭、阿根廷、捷克、日本、台灣等全球41個國家和地區，全部國家和地區均錄得正面指數。其中，香港來季淨就業展望指數為+29% ，按季下跌1個百分點，按年上升7個百分點，比全球指數+26%較高出3個百分點。

按行業分類，通訊媒體業錄得就業展望指數為+63%，按季增加15個百分點，按年增加31個百分點，成本季最樂觀的就業展望指數，並排名全球第二，比全球平均就業展望指數高出32個百分點。

運輸及物流業指數為+34%，按季上升22個百分點，按年上升14個百分點，季度增幅列全球第三，比全球該行業的季度增幅高出24個百分點。此外，資訊科技業、金融及房地產業、工業與原料業、消費品及服務業的就業展望指數分別錄得+32%、+26%、+22%及+20%；醫療保健及生命科學業雖按季下降20個百分點，仍錄得就業展望指數+20%，按年上升15個百分點。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊解釋，數位經濟、大灣區發展、與內地市場的融合及疫後行業進一步復甦等因素刺激僱主招聘意欲，創造更多就業機會，令香港整體行業的就業展望指數持正數，反映在港就業前景依然平穩。

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一項調查指，15%香港僱主擬縮減人手，料打工仔人均工資增3.3%。

一項調查指，15%香港僱主擬縮減人手，料打工仔人均工資增3.3%。

料人才短缺的問題仍然存在

雖然全球人才短缺已見頂，但仍處於高位，調查料全球75%企業明年將面對缺乏人才、難以填補職缺問題。同樣地，香港的人才短缺去年達頂峰，嚴重短缺達85%，雖預計明年略減7個百分點至78%，但香港人才短缺問題仍舊存在，不少企業因而採取一系列措施應對，如提供具有競爭力的薪酬待遇(39%)、靈活的工作時間和地點選擇(33%）、入職獎金(32%)、尋找新人才庫(29%)、將流程自動化(28%)。

另外，在受訪的525名香港僱主中，44%預算未來三個月將增加人手，計劃縮減人手的則有15%，而香港最緊缺的5項技能分別為資訊科技及數據 (43%)、可持續發展及環境相關技能 (23%)、工程技能 (23%)、有關環境、社會和管治 (ESG) 的風險管理及諮詢 (22%)及營運/物流技能 (22%)；當企業考慮運用人工智能的職位時，在香港企業實施人工智能職位時的挑戰，則包括培訓員工使用AI (27%)、尋找AI專家 (27%)、法律、監管和隱私權要求 (26%)、定義那些職位合適使用人工智能 (24%)和議定AI培訓計劃 (23%)。

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徐玉珊預期，本地旅遊業及消費仍能支撐經濟增長，失業率維持低水平，明年香港員工平均薪資亦會增加3.3%，其中升幅最大的行業為建造(4.4%)、飲食(4.2%)及金融科技業(4%)。

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