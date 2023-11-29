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2023-11-29 17:43:54

調查：24%兒童及青少年過去1年受精神疾病困擾　近半數照顧者不願尋求專業協助

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調查：24%兒童及青少年過去1年受精神疾病困擾　近半數不願尋求專業協助

調查：24%兒童及青少年過去1年受精神疾病困擾　近半數照顧者不願尋求專業協助

中文大學醫學院今日公布兩項調查，分別了解本港617歲在學兒童及青少年，以及60歲或以上長者兩個組別的精神健康狀況。調查結果顯示，24.4%的兒童及青少年在接受訪問時的過去1年，受到至少1種精神疾病困擾，但近半數不願意尋求專業協助。另一項調查則發現，20%長者患輕度認知障礙，居於安老院舍的長者更有70%患認知障礙症。部分患認知障礙症長者的照顧者出現焦慮和抑鬱等情緒問題，卻沒有正視。

針對兒童及青少年精神健康的調查，在2019年至2023年進行，共6,082617歲的兒童和青少年參與。24.4%的參加者在過去1年受至少1種精神疾病困擾，當中約半數同時有2種或以上的精神疾病。最常見的精神疾病困擾依次為「專注力不足或過度活躍症」（10.2%）、「對立性反抗症和品行障礙」（8.8%）、「焦慮症」（6.1%），以及「抑鬱症」（5.4%）。非華裔青少年則有較高風險患焦慮症，另外，10%受訪兒童及青少年有睡眠失調問題。

抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫

近半數照顧者不願向專業人士求助

調查中亦有近半數照顧者表示，即使發現兒童及青少年出現臨床精神疾病徵狀，仍不願意向專業人士求助，原因包括認為問題不嚴重、怕被負面標籤或不清楚求助途徑等。

整體調查對象中，過去1年曾有自殺想法、計劃和行動的比率分別為3.9%1.9%1.1%。中學生情況更響起警號，比率分別為8.4%3.8%2.3%。常見風險因素可分為3大類，分別是父母有明顯臨床情緒困擾、自身有睡眠失調，以及學業困難。

失眠症狀及特徵（am730製圖） 失眠症狀及特徵，半夜經常醒來，且清醒時間超過30分鐘以上才能再度入睡者，或難以再入睡（am730製圖） 失眠症狀及特徵，難以入睡，上床後超過30分鐘以上才能睡著（am730製圖） 失眠症狀及特徵，早上比平常早1至2小時醒來，並難以再入睡（am730製圖） 失眠症狀及特徵，睡醒後感覺跟沒有睡過一樣（am730製圖） 失眠症狀及特徵，明顯困擾及影響日常生活，例如情緒低落、影響集中力、常打瞌睡等情況（am730製圖） 失眠症狀及特徵，如以上症狀／睡眠困難在一星期內出現三次或以上，並持續一個月應考慮求診（am730製圖）

精神健康諮詢委員會委員、中大醫學院精神科學系名譽臨床教授熊思方表示，要多留意父母精神健康情況對子女的影響，以及學童有否出現睡眠失調、成績倒退、經常缺課等學業問題，都是精神健康受困的早期警號，宜及早介入。學校亦應優先考慮學童的心理健康和適應力，避免則重學業成績。

8.6%長者患抑鬱及焦慮症

長者精神健康調查亦在由2019年至2023年進行，分別有4,368名居於社區及503名居於安老院舍的60歲或以上長者參與。調查發現8.6%的長者患有抑鬱及焦慮症，女性、教育程度較低、患有較多慢性疾病、較少社交等均是風險因素。

精神健康諮詢委員會委員、中大醫學院精神科學系教授林翠華建議，從基層護理層面出發，幫助長者管理長期疾病，並鼓勵他們多參與社交，及早介入以延緩長者的認知障礙病情惡化。此外，社會亦需加強關注照顧者的精神健康，處理他們隱藏的身體及精神健康問題。

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