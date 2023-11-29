調查：24%兒童及青少年過去1年受精神疾病困擾 近半數照顧者不願尋求專業協助

中文大學醫學院今日公布兩項調查，分別了解本港6至17歲在學兒童及青少年，以及60歲或以上長者兩個組別的精神健康狀況。調查結果顯示，24.4%的兒童及青少年在接受訪問時的過去1年，受到至少1種精神疾病困擾，但近半數不願意尋求專業協助。另一項調查則發現，20%長者患輕度認知障礙，居於安老院舍的長者更有70%患認知障礙症。部分患認知障礙症長者的照顧者出現焦慮和抑鬱等情緒問題，卻沒有正視。 針對兒童及青少年精神健康的調查，在2019年至2023年進行，共6,082名6至17歲的兒童和青少年參與。24.4%的參加者在過去1年受至少1種精神疾病困擾，當中約半數同時有2種或以上的精神疾病。最常見的精神疾病困擾依次為「專注力不足或過度活躍症」（10.2%）、「對立性反抗症和品行障礙」（8.8%）、「焦慮症」（6.1%），以及「抑鬱症」（5.4%）。非華裔青少年則有較高風險患焦慮症，另外，10%受訪兒童及青少年有睡眠失調問題。

近半數照顧者不願向專業人士求助 調查中亦有近半數照顧者表示，即使發現兒童及青少年出現臨床精神疾病徵狀，仍不願意向專業人士求助，原因包括認為問題不嚴重、怕被負面標籤或不清楚求助途徑等。 整體調查對象中，過去1年曾有自殺想法、計劃和行動的比率分別為3.9%、1.9%和1.1%。中學生情況更響起警號，比率分別為8.4%、3.8%和2.3%。常見風險因素可分為3大類，分別是父母有明顯臨床情緒困擾、自身有睡眠失調，以及學業困難。