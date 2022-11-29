調查：逾46%受訪中學生壓力指數偏高　七成認求助要很大勇氣

疫情至今踏入第三個學年，學生徘徊線上線下學習模式，一方面適應學業功課，另方面心理健康亦面對挑戰。香港青年協會「關心一線2777 8899」今(29日)公布「中學生情緒及求助狀況」調查結果。在5,160名受訪中學生中，46.5%壓力指數屬偏高水平，24.2%出現不同程度的焦慮傾向。

兩成四受訪中學生有焦慮傾向

青協今年10至11月期間，以便利抽樣自填問卷形式，訪問逾5,000名中一至中六學生。結果顯示，九月開學後，令學生最感困擾的事情依次為「功課／考測繁重」(46.7%)、「學習動力低」(39.4%)及「成績退步」(29.1%)。另外，24.2%受訪學生，有輕度至嚴重程度的焦慮傾向，較兩年前的21.9%呈輕微上升跡象，與2018年疫情前的15.4%相比，則增加了8.8%。

而受訪學生被問及在學校遇到煩惱或不開心時，願意和不願意求助的比率，約各佔一半。求助心態方面，88.5%受訪學生同意「我不反對向別人求助，但我有煩惱會盡量自己解決」，69.9%受訪學生同意「我認為遇到情緒困擾是人之常情，不需要掩飾」；亦有70.9%受訪學生認為「求助需要很大勇氣」。