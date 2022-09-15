調查：55%港僱主未來3個月增人手 建造業最樂觀

萬寶盛華又以預計增聘人手企業的百分比減去預計削減人手企業的百分比，得出「淨就業展望指數」(指數)，香港的指數為「+36%」，較全球指數高6個百分點，代表較多企業計劃增聘員工。按行業分類，建造業最為樂觀，指數錄得「+61%」，按季升41個百分點，按年升55個百分點，是自2010年第一季度以來最高，亦是全球排名第二高。

全球各地陸續適應疫下新常態，帶動勞動市場好轉。有人力資源公司調查結果顯示，有55%香港僱主計劃於未來3個月增加人手，當中以建造業最為樂觀。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊分析，政府及私人市場將推展多項大型基建工程，業界亦積極推動科技建造技術，衍生更多工種。她估計在未來3年，每年需求額外約1萬個人才，尤其需要熟練及半熟練技工；加上行業已出現人手短缺情況，相信為僱主帶來招聘壓力。

調查結果亦顯示，資訊科技及通訊媒體業，以及銀行、金融、保險及房地產業的就業前景同樣樂觀，其指數分別為「+57%」及「+49%」。受疫情影響的餐飲及酒店業和批發及零售業，指數亦錄得正數，分別為「+37%」和「+26%」。

徐玉珊形容，調查結果反映本地經濟逐漸復甦，整體就業情況好轉。惟她補充，雖然主要行業均錄得雙位數的正面就業展望指數，但來季招聘活躍程度及整體經濟，仍要視乎疫情發展及有關防疫措施。