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2024-10-14 17:23:50

調查：67%基層青年無信心短期內脫貧　82%認為家境不富裕阻上流

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調查：67%基層青年無信心短期內脫貧　82%認為家境不富裕阻上流(陳奕釗攝)

調查：67%基層青年無信心短期內脫貧　82%認為家境不富裕阻上流(陳奕釗攝)

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青年都希望有上流機會，不過有調查發現67%基層青年無信心在短期內脫貧，另有82%認為家境不富裕是上流的最大障礙。

關注學童發展權利聯席今日舉行記者會，發布有關年輕⼈對社會向上流動的觀感調查。聯席在今年8月中旬至上月訪問了114名12至24歲青年，當中75%居於公屋，16%則居於劏房、板間房、過渡房屋，近70%受訪者的家庭入息低於2萬元。調查發現67%青年無信心在短期內脫貧，只有14%青年有信心能在成年後不久脫貧。有關在社會向上流動最大的障礙，82%青年認為家境不富裕是最大障礙；另有61%認為香港整體的經濟情況是最大阻礙；57%認為是由於成績主導的教育方式。

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倡設立「兒童發展戶口」

政府前年起推行「共創明『Teen』」計劃，冀推動基層青年向上流動。關注學童發展權利聯席指，政府評估計劃的績效指標時側重於青年的個人能力，未量度扶貧成效。聯席建議政府將扶貧及向上流動納入評估指標，並設立「兒童發展戶口」，由家庭及政府共同為18歲或以下兒童儲蓄，加上商界或第三方支持，讓兒童成年後有資金用於未來個人發展。另外，聯席促請政府改善教育制度，增加大學資助學位課程名額，並簡化申請學生資助的手續及放寬申請門檻，保障弱勢學生有平等發展的機會。

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