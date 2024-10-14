調查：67%基層青年無信心短期內脫貧　82%認為家境不富裕阻上流

青年都希望有上流機會，不過有調查發現67%基層青年無信心在短期內脫貧，另有82%認為家境不富裕是上流的最大障礙。

關注學童發展權利聯席今日舉行記者會，發布有關年輕⼈對社會向上流動的觀感調查。聯席在今年8月中旬至上月訪問了114名12至24歲青年，當中75%居於公屋，16%則居於劏房、板間房、過渡房屋，近70%受訪者的家庭入息低於2萬元。調查發現67%青年無信心在短期內脫貧，只有14%青年有信心能在成年後不久脫貧。有關在社會向上流動最大的障礙，82%青年認為家境不富裕是最大障礙；另有61%認為香港整體的經濟情況是最大阻礙；57%認為是由於成績主導的教育方式。