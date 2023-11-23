調查：72%人認為2萬元生育津貼完全不夠　96%人不會因施政報告政策考慮生育

施政報告提出向每名香港永久居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元的現金津貼，亦提供稅務及優先分配資助房屋等優惠。交友約會公司「香港婚活」於10月下旬至本月中旬訪問509名香港市民，96%稱不會因為施政報告政策而考慮生育。
受訪者認為施政報告政策不會增加其生育意欲，主要原因是75%稱香港育兒經濟負擔重，其次為72%稱居住費用昂貴及環境空間不足，第三是61%指教育制度不理想。
72%認為2萬元津貼完全不夠
各項鼓勵生育政策方面，對於政府發放2萬元新生嬰兒津貼能否鼓勵生育，51%受訪者稱完全沒有幫助，其次37%指沒有太大幫助，而8%稱有一點幫助。至於2萬元津貼能否支持新生嬰兒的成長，72%受訪者稱完全不夠。對於有甚麼政策措施能更有效鼓勵生育，74%期望提供更多育兒社會支援，68%指提供更多的育兒津貼及補助。
建議增加有薪產假及侍產假
「香港婚活」指現時養育一名孩童或花費最少600萬，建議政府提供更多有關育兒社會支援、津貼及補助，例如提高學費/書簿津貼、托兒所補助、購置嬰兒用品的生活津貼、設立社區保姆支援等，以減輕市民對生育及育兒的經濟壓力。至於香港人經常忙於工作，難有時間照顧兒女。為鼓勵生育，建議政府參考新加坡將有薪產假增至16周，有薪侍產假則增至2周。
另外，不少年輕夫婦因樓價高企而放棄組織家庭，「香港婚活」建議將某些土地或資助房屋，劃作「港人有兒女的家庭」才可購置的房屋，並推出置業優惠或補助，以提升市民生育的意欲。