調查：72%人認為2萬元生育津貼完全不夠　96%人不會因施政報告政策考慮生育

施政報告提出向每名香港永久居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元的現金津貼，亦提供稅務及優先分配資助房屋等優惠。交友約會公司「香港婚活」於10月下旬至本月中旬訪問509名香港市民，96%稱不會因為施政報告政策而考慮生育。 受訪者認為施政報告政策不會增加其生育意欲，主要原因是75%稱香港育兒經濟負擔重，其次為72%稱居住費用昂貴及環境空間不足，第三是61%指教育制度不理想。

72% 認為 2 萬元津貼完全不夠 各項鼓勵生育政策方面，對於政府發放2萬元新生嬰兒津貼能否鼓勵生育，51%受訪者稱完全沒有幫助，其次37%指沒有太大幫助，而8%稱有一點幫助。至於2萬元津貼能否支持新生嬰兒的成長，72%受訪者稱完全不夠。對於有甚麼政策措施能更有效鼓勵生育，74%期望提供更多育兒社會支援，68%指提供更多的育兒津貼及補助。