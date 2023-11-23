熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-23 12:26:21

調查：72%人認為2萬元生育津貼完全不夠　96%人不會因施政報告政策考慮生育

分享：
調查：72%人認為2萬元生育津貼完全不夠　96%人不會因施政報告政策考慮生育

調查：72%人認為2萬元生育津貼完全不夠　96%人不會因施政報告政策考慮生育

施政報告提出向每名香港永久居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元的現金津貼，亦提供稅務及優先分配資助房屋等優惠。交友約會公司「香港婚活」於10月下旬至本月中旬訪問509名香港市民，96%稱不會因為施政報告政策而考慮生育。

受訪者認為施政報告政策不會增加其生育意欲，主要原因是75%稱香港育兒經濟負擔重，其次為72%稱居住費用昂貴及環境空間不足，第三是61%指教育制度不理想。

Ad Block

72%認為2萬元津貼完全不夠

各項鼓勵生育政策方面，對於政府發放2萬元新生嬰兒津貼能否鼓勵生育，51%受訪者稱完全沒有幫助，其次37%指沒有太大幫助，而8%稱有一點幫助至於2萬元津貼能否支持新生嬰兒的成長，72%受訪者稱完全不夠。對於有甚麼政策措施能更有效鼓勵生育，74%期望提供更多育兒社會支援，68%指提供更多的育兒津貼及補助。

調查：72%人認為2萬元生育津貼完全不夠　96%人不會因施政報告政策考慮生育

調查：72%人認為2萬元生育津貼完全不夠　96%人不會因施政報告政策考慮生育

建議增加有薪產假及侍產假

「香港婚活」指現時養育一名孩童或花費最少600萬，建議政府提供更多有關育兒社會支援、津貼及補助，例如提高學費/書簿津貼、托兒所補助、購置嬰兒用品的生活津貼、設立社區保姆支援等，以減輕市民對生育及育兒的經濟壓力。至於香港人經常忙於工作，難有時間照顧兒女。為鼓勵生育，建議政府參考新加坡將有薪產假增至16周，有薪侍產假則增至2周。

另外，不少年輕夫婦因樓價高企而放棄組織家庭，「香港婚活」建議將某些土地或資助房屋，劃作「港人有兒女的家庭」才可購置的房屋，並推出置業優惠或補助，以提升市民生育的意欲。

施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受