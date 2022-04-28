調查：76%大灣區旅客通關後有意來港

隨著第五波疫情緩和，不同行業均希望盡快解除社交限制，甚至恢復通關。有機構調查顯示，有76%受訪的大灣區旅客表示在通關後有意來港，主要希望在港進行美容、財富管理和醫療健康等專業務務。

由新世界發展位於機場航天城項目 11 SKIES 近月委託市場調查公司，對粵港澳大灣區城市、北京及上海、亞洲區內短途市場旅客訪問逾3,600人。在大灣區受訪旅客中，有76%表明在通關後有意來港，當中有95%受訪者有意到訪 11 SKIES，有逾 70%受訪者願意因而增加訪港日數至少一天。；有逾80%受訪者稱考慮在港旅程集中在大嶼山。

内地受訪者對香港的專業服務亦有顯著需求，當中以美容服務需求較高，其次為銀行及財富管理服務、醫療健康服務。就財富管理服務，調查結果顯示大灣區受訪者對基金及港股投資、人民幣及港元儲蓄，以及保險較感興趣；醫療健康服務則對身體檢查、皮膚科治療及牙科治療較感興趣；另激光矯視、產前檢查、卵子冷凍貯藏等較專門的醫療服務亦受部分大灣區受訪者歡迎。

另外，新世界發展將於 5 月底舉行題為「航天城如何引領香港遠瞻高升」論壇，近20位來自不同領域的行業領袖將就航天城及 11 SKIES 如何提振香港疫後經濟交流意見。